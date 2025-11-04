अवैध शराब के ठिकाने पर दबिश, वाश और दो भट्टियां की नष्ट

- आबकारी दस्ते की कार्रवाई
धौलपुर. आबकारी दस्ते ने मंगलवार दोपहर सैंपऊ रोड स्थित आदर्श नगर गांव में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई की। दस्ते ने मौके से 52 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की और 2900 लीटर वाश और दो भट्टियों को नष्ट कराया। जबकि आरोपित मौके से भाग निकले। मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई है।
आबकारी निरीक्षक रहाुल खंडेलवाल ने बताया कि सूचना मिली कि आदर्श नगर गांव में हथकढ़ शराब का धंधा हो रहा है। जिस पर जिला आबकारी अधिकारी पवन शर्मा के निर्देशन में हथकढ़ शराब के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। दस्ते ने मौके पर छापामार कार्रवाई की जिस पर आरोपित पहले ही भाग निकले। टीम ने मौके करीब 52 लीटर हथकड़ शराब जप्त की और करीब 2900 लीटर वाश एवं 2 भट्टियां, शराब बनाने के उपकरणों को नष्ट किया। मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई।
