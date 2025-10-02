तीरंदाजी प्रतियोगिता: जयपुर के तन्मय और बालिका वर्ग में जोधपुर की डोरिस रही प्रथम

धौलपुर.69 वीं राज्य स्तरीय 17 एवं 19 वर्षीय बालक-बालिका स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता के आयोजन स्थल बारिश के बाद बदल दिया गया। मंगलवार को हुई बारिश के चलते यहां आरएसी लाइन मैदान पर जलभराव हो गया और टैंट और गद्दे इत्यादि पानी से भीग गए।
आयोजक नरगिस शरीफी ने बताया कि राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के आयोजन स्थल में परिवर्तन कर अब सैंपऊ रोड स्थित पुलिस लाइन मैदान में आयोजित की गई। 69वीं राज्य स्तरीय 17-19 वर्षीय बालक बालिका स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता में अब तक हुए मुकाबले में रिकर्व राउंड 19 वर्ष बालक वर्ग में जयपुर के तन्मय सिंघारिया ने प्रथम, जयपुर के मिरव शर्मा ने द्वितीय और हनुमानगढ़ के सौरव निवड ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।
इसी प्रकार बालिका वर्ग में कोटपूतली की डोरिस खटाना ने प्रथम जोधपुर की दुर्गेश्वरी राठौर ने द्वितीय, जयपुर की नियति भारद्वाज ने तृतीय स्थान पर रहीं। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सुक्खो देवी रावत, तीरंदाजी संघ के सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नीरू जैन, रमाकांत शर्मा, उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा विजेंद्र सिंह, चौब सिंह, अनिल मिश्रा, राकेश परमार, जाकिर खान, भगवान सिंह मीणा, संजीव श्रीवास्तव, आफताब खान, अमान अली, मोहित सोनवाल, शहाबुद्दीन प्रतिभागी छात्र-छात्र और उनके प्रभारी शिक्षक उपस्थित रहे।
