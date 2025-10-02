तीरंदाजी प्रतियोगिता: जयपुर के तन्मय और बालिका वर्ग में जोधपुर की डोरिस रही प्रथम

इसी प्रकार बालिका वर्ग में कोटपूतली की डोरिस खटाना ने प्रथम जोधपुर की दुर्गेश्वरी राठौर ने द्वितीय, जयपुर की नियति भारद्वाज ने तृतीय स्थान पर रहीं। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सुक्खो देवी रावत, तीरंदाजी संघ के सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नीरू जैन, रमाकांत शर्मा, उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा विजेंद्र सिंह, चौब सिंह, अनिल मिश्रा, राकेश परमार, जाकिर खान, भगवान सिंह मीणा, संजीव श्रीवास्तव, आफताब खान, अमान अली, मोहित सोनवाल, शहाबुद्दीन प्रतिभागी छात्र-छात्र और उनके प्रभारी शिक्षक उपस्थित रहे।