धौलपुर

नवाचार: धौलपुर में बनेगा राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केन्द्र!

दुर्लभ कछुओं और डॉल्फिन संरक्षण के लिए धौलपुर में प्रजनन केन्द्र खोला जाएगा। इसका प्रस्ताव बना कर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने राजस्थान चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद यह राजस्थान का पहला प्रजनन केंद्र होगा जहां कछुओं को संरक्षण दिया जाएगा। प्रजनन केंद्र चंबल नदी के किनारे पर बनाया जाएगा।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 22, 2025

नवाचार: धौलपुर में बनेगा राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केन्द्र! Innovation: State's first turtle conservation centre to be built in Dholpur!

 डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने राजस्थान चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस को भेजा प्रस्ताव

- मानसून के दौरान डैमेज होने वाले अंडे और शावकों को रखा जाएगा

- जून में अंडों का संरक्षण कर 3 हजार 267 कछुआ शावकों को छोड़ा था चम्बल में

भगवती प्रसाद तिवारी

धौलपुर. दुर्लभ कछुओं और डॉल्फिन संरक्षण के लिए धौलपुर में प्रजनन केन्द्र खोला जाएगा। इसका प्रस्ताव बना कर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने राजस्थान चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद यह राजस्थान का पहला प्रजनन केंद्र होगा जहां कछुओं को संरक्षण दिया जाएगा। प्रजनन केंद्र चंबल नदी के किनारे पर बनाया जाएगा।

धौलपुर में कछुओं के संरक्षण केन्द्र के अलावा करौली, सवाई माधोपुर में भी वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कार्य योजना भी तैयार की गई है। जिसमें कछुआ, डॉल्फिन, घडिय़ाल शामिल हैं। विभाग कछुआ प्रजनन केन्द्र की मंजूरी मिलने को लेकर उत्साहित है। क्योंकि वन विभाग एवं टीएसए फाउंडेशन इंडिया के संयुक्त संरक्षण प्रयासों के तहत धौलपुर राष्ट्रीय चम्बल घडिय़ाल अभयारण्य ने जून माह में संकटग्रस्त बाटागुर कछुआ प्रजातियों के अंडों का सफलतापूर्वक संरक्षण कर 3 हजार 267 कछुआ शावकों को चम्बल नदी में छोड़ा था। इस सफल प्रयोग के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के भेजे गए प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। बारिश के दौरान कछुओं के अंडे और नन्हे शावकों को संरक्षण केंद्र में रखा जाएगा। बारिश के बाद चंबल नदी का बहाव कम होने पर कछुओं को नदी में छोड़ा जाएगा। इससे दुर्लभ प्रजातियों के कछुओं को संरक्षण भी मिलेगा साथ ही इनको बचाया जा सकेगा।

सफल रहा था विभाग का पहला प्रयास

राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के कार्मिकों ने इस साल चम्बल नदी के किनारों से बाटागुर कछुआ प्रजाति के अंडो को एकत्रित किया था और उसके बाद नदी के किनारे सुरक्षित स्थानों पर गड्ढे खोद कर उनमे अंडे रखे गए थे। इसके बाद अंडों की सुरक्षा के लिए लकड़ी के कवर बनाए गए थे, जिससे कोई भी जंगली जानवर अंडों को खा न सके। कार्मिकों ने चम्बल नदी के मोर बसईया गांव के पास कछुओं के 160 नेस्ट संरक्षित किए। जिनमें से 3 हजार 267 शावक सुरक्षित रूप से अस्थाई हैचरी में विकसित होकर चम्बल नदी में छोड़े गए थे। बारिश के दौरान चंबल नदी के उफान में कछुओं के बच्चे मर जाते हैं और नेस्टिंग के दौरान भी जंगली जानवर भी अंडों को खा जाते हैं। इससे कछुओं की दुर्लभ प्रजातियों पर संकट पैदा हो गया है।

चंबल में इन जातियों के हैं कछुए

चंबल नदी में बाटागुर कछुआ, बाटागुर डोंगोका, कछुआ टेंटोरिया, हारडेला थुरगी, चित्रा इंडिका, निलसोनिया, लेसिमस पंटाटा, लेसिमस ऐंडरसनी की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से बाटागुर कछुआ, टेंटोरिया और निलसोनिया प्रजाति के कछुए विलुप्त हो रहे हैं।

कछुओ हमारे इको सिस्टम के लिए जरूरी

वन्यजीवन संरक्षण के जानकार बताते हैं कि कछुआ हमारे इको सिस्टम के लिए बेहद जरूरी जलीय जीव माने जाते हैं इसलिए इन्हे पानी का गिद्ध भी कहा जाता है और यह पानी के सफाई कर्मी भी कहलाए जाते हैं। कछुआ पानी में छोटी मछली, सड़ी गली पत्तियों से लेकर डेड बॉडी आदि का भक्षण करता है और पानी को स्वच्छ बनाए रखता है।

- दुर्लभ कछुओं को बचाने के लिए प्रजनन केंद्र पर कार्य किया जा रहा है साथ ही करौली, सवाई माधोपुर में भी वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाई गई है। जिसमें कछुआ, डॉल्फिन, घडिय़ाल शामिल हैं। इसका प्रस्ताव बना कर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने राजस्थान चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस को भेजा गया है।

-डॉ. आशीष व्यास, उप वन संरक्षक धौलपुर

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

फैल रहा शिक्षा का उजियारा, गांव-गांव में खुल रहीं लाइब्रेरियां

फैल रहा शिक्षा का उजियारा, गांव-गांव में खुल रहीं लाइब्रेरियां The light of education is spreading, libraries are opening in every village.
धौलपुर

बाजार में पुलिस ने की गश्त, संदिग्धों पर रही नजर

बाजार में पुलिस ने की गश्त, संदिग्धों पर रही नजर Police patrolled the market and kept an eye on suspects.
धौलपुर

पंचपर्वा दीपावली महोत्सव: सरकार ने लाखों का दिया बजट, मंदिरों पर टिमटिमाती दिखी लाइट

पंचपर्वा दीपावली महोत्सव: सरकार ने लाखों का दिया बजट, मंदिरों पर टिमटिमाती दिखी लाइट Panchparva Diwali Festival: The government has allocated a budget of lakhs, and lights are seen flickering on temples.
धौलपुर

मिलावटी मावा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, 5 क्विंटल कराया नष्ट

मिलावटी मावा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, 5 क्विंटल कराया नष्ट Factory manufacturing adulterated mawa caught, 5 quintals destroyed
धौलपुर

युवक ने की खुदकुशी, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

युवक ने की खुदकुशी, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप Youth commits suicide, family makes serious allegations
धौलपुर
