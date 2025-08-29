जम्मू लैंड स्लाइड मामला: नम आंखों के साथ शिव को दी अंतिम विदाई, यश गर्ग व प्रांशु मित्तल का अभी तक नहीं लगा कोई सुराग

ज्ञात हो कि वैष्णों देवी के दर्शन करने गए कस्बे के पांच दोस्त लैडस्लाइड की चपेट में आ गए थे। जिसमें से दो पेड़ के सहारे बच गए और तीन दोस्तों का कोई सुराग नहीं लगा। जिसके बाद बुधवार शाम को रेस्क्यू कर शिव बंसल का शव घटनास्थल से 50किलोमीटर दूर मिला। तो वहीं अभी भी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गुमशुदाओं की खोज खबर कर रही है।