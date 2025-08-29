Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धौलपुर

जम्मू लैंड स्लाइड मामला: नम आंखों के साथ शिव को दी अंतिम विदाई, यश गर्ग व प्रांशु मित्तल का अभी तक नहीं लगा कोई सुराग

वैष्णो देवी यात्रा से वापस लौटते समय 26 अगस्त को लैडस्लाइड के दौरान लापता हुए तीन दोस्तों में से शिव बंसल का शव शुक्रवार को उसके निवास खेरागढ़ पहुंचा। जहां शव पहुंचते ही कस्बे में भीड़ का सैलाब उमड पड़ा। नम आंखों के साथ कस्बे के नागरिकों ने शिव बंसल को अंतिम विदाई दी विधि विधान के साथ शिव बंसल का अंतिम संस्कार किया गया।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Aug 29, 2025

धौलपुर. वैष्णो देवी यात्रा से वापस लौटते समय 26 अगस्त को लैडस्लाइड के दौरान लापता हुए तीन दोस्तों में से शिव बंसल का शव शुक्रवार को उसके निवास खेरागढ़ पहुंचा। जहां शव पहुंचते ही कस्बे में भीड़ का सैलाब उमड पड़ा। नम आंखों के साथ कस्बे के नागरिकों ने शिव बंसल को अंतिम विदाई दी विधि विधान के साथ शिव बंसल का अंतिम संस्कार किया गया।

इकलौते घर के चिराग शिव बंसल की मृत्यु से परिजनों का बुरा हाल बना हुआ है। वहीं घटना के चार दिन बाद भी यश गर्ग व प्रांशु मित्तल का कोई सुराग नहीं लगा है। जम्मू का पुलिस प्रशासन व रेस्क्यू टीम लगातार सर्च अभियान में जुटी हुई है, वहीं परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल बना हुआ है।

लैडस्लाइड की घटना के दौरान दो बचे हुए दोस्तों में से आदित्य परमार अपने घर पहुंच चुका है जो मौत के मंजर को अपनी आंखों से देख चुका है। घटना से पूरी तरह से डरा हुआ है और किसी से भी बात करने के मूड में नहीं है। वहीं कस्बे में पीडि़त परिजनों को डांढस बधाने के लिए लोगों का आना-जाना बना हुआ है।

ज्ञात हो कि वैष्णों देवी के दर्शन करने गए कस्बे के पांच दोस्त लैडस्लाइड की चपेट में आ गए थे। जिसमें से दो पेड़ के सहारे बच गए और तीन दोस्तों का कोई सुराग नहीं लगा। जिसके बाद बुधवार शाम को रेस्क्यू कर शिव बंसल का शव घटनास्थल से 50किलोमीटर दूर मिला। तो वहीं अभी भी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गुमशुदाओं की खोज खबर कर रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Aug 2025 08:09 pm

Published on:

29 Aug 2025 07:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / जम्मू लैंड स्लाइड मामला: नम आंखों के साथ शिव को दी अंतिम विदाई, यश गर्ग व प्रांशु मित्तल का अभी तक नहीं लगा कोई सुराग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.