जिले के चर्चित मेहताब हत्याकांड का मुख्य आरोपित ज्वाला प्रसाद गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि गत 8 सितंबर 2023 वारदात हुई थी। जिसको लेकर श्यामसुंदर गुर्जर ने मनियां थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताय कि महताब पुत्र प्रद्युम्न सिंह जलालपुर में पवन सरपंच के टेंट हाउस पर गया हुआ था। अचानक बाइक सवार सवार सुमित, अमित जो कि ज्वाला प्रसाद के पुत्र है और सोनू पुत्र रामवकील निवासी बरीपुरा और सोनू पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी विरजापुरा वहां पहुंचे और महताब को दुकान से बाहर धसीटकर सडक़ पर पटक दिया और गोली चला दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात में भरत, जीतेंद्र, गब्बर, धवल, ज्वाला प्रसाद, लोचनसिंह, पप्पू, देवा और 3-4 अन्य लोग भी शामिल थे। ये सभी वाटरवक्र्स रोड और मनियां मुख्य हाइवे के आसपास निगरानी के लिए तैनात थे, ताकि किसी भी पुलिस गतिविधि की सूचना मुख्य हमलावरों तक तुरंत पहुंचाई जा सके। पुलिस अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।