जिले के चर्चित मेहताब हत्याकांड का मुख्य आरोपित ज्वाला प्रसाद गिरफ्तार

- दो साल से था फरार
dholpur, मनियां थाना क्षेत्र में दो साल से पहले हुए महताब हत्याकांड के मुख्य आरोपी ज्वाला प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इनामी बदमाश पुलिस से बचने के लिए दिल्ली, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में रह रहा था। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही ठिकाना छोड़ जाता था। पुलिस को बदमाश के धौलपुर में होने की सूचना मिली जिस पर पुलिस ने उसे धरदबोचा। कार्रवाई में विशेष टीम के हैड कांस्टेबल दीनदयाल खास भूमिका रही।
पुलिस ने बताया कि गत 8 सितंबर 2023 वारदात हुई थी। जिसको लेकर श्यामसुंदर गुर्जर ने मनियां थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताय कि महताब पुत्र प्रद्युम्न सिंह जलालपुर में पवन सरपंच के टेंट हाउस पर गया हुआ था। अचानक बाइक सवार सवार सुमित, अमित जो कि ज्वाला प्रसाद के पुत्र है और सोनू पुत्र रामवकील निवासी बरीपुरा और सोनू पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी विरजापुरा वहां पहुंचे और महताब को दुकान से बाहर धसीटकर सडक़ पर पटक दिया और गोली चला दी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात में भरत, जीतेंद्र, गब्बर, धवल, ज्वाला प्रसाद, लोचनसिंह, पप्पू, देवा और 3-4 अन्य लोग भी शामिल थे। ये सभी वाटरवक्र्स रोड और मनियां मुख्य हाइवे के आसपास निगरानी के लिए तैनात थे, ताकि किसी भी पुलिस गतिविधि की सूचना मुख्य हमलावरों तक तुरंत पहुंचाई जा सके। पुलिस अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
हत्या समेत कई मामले दर्जगिरफ्तार आरोपित ज्वाला प्रसाद पुत्र होतीलाल पर कई मामले दर्ज हैं।बदमाश पर हत्या, मारपीट तथा प्रयास हत्या सहित कुल 10 गंभीर मामलों में वांछित रहा है। पुलिस से बचने के लिए बदमाश लगातार ठिकाने बदल रहा था।
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
