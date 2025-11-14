शरद महोत्सव मेला: कवि सम्मेलन 23 को 25 को बॉलीवुड नाइट की महफिल

शरद महोत्सव मेला का शुभारंभ 11 नवम्बर से हो चुका है। मेला में जहां धीरे-धीरे सैलानियों की भीड़ पहुंचने मेला गुलजार होने लगा है। तो वहीं गुरुवार से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो चुकी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत भजन संध्या के साथ की गई। इस बार मेला में 22 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिसमें राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन 23 नवम्बर को किया जाएगा तो वहीं 25 नवम्बर को बॉलीवुड नाइट की महफिल सजेगी। चार दिसम्बर को सम्मान समारोह और अतिशबाजी के साथ समापन होगा।