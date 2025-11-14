Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

शरद महोत्सव मेला: कवि सम्मेलन 23 को 25 को बॉलीवुड नाइट की महफिल

शरद महोत्सव मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज गुरुवार को भजन संध्या के साथ प्रारंभ हो गया। यह कार्यक्रम लगातार 22 दिन यानी चार दिसम्बर तक आयोजित किए जाएंगे। मेला में आज एसबीएम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर में जहां खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी तो शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 14, 2025

शरद महोत्सव मेला: कवि सम्मेलन 23 को 25 को बॉलीवुड नाइट की महफिल Sharad Mahotsav Mela: Kavi Sammelan on 23rd and Bollywood Night on 25th

धौलपुर.शरद महोत्सव मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज गुरुवार को भजन संध्या के साथ प्रारंभ हो गया। यह कार्यक्रम लगातार 22 दिन यानी चार दिसम्बर तक आयोजित किए जाएंगे। मेला में आज एसबीएम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोपहर में जहां खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी तो शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।

शरद महोत्सव मेला का शुभारंभ 11 नवम्बर से हो चुका है। मेला में जहां धीरे-धीरे सैलानियों की भीड़ पहुंचने मेला गुलजार होने लगा है। तो वहीं गुरुवार से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो चुकी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत भजन संध्या के साथ की गई। इस बार मेला में 22 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिसमें राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन 23 नवम्बर को किया जाएगा तो वहीं 25 नवम्बर को बॉलीवुड नाइट की महफिल सजेगी। चार दिसम्बर को सम्मान समारोह और अतिशबाजी के साथ समापन होगा।

तारीख कार्यक्रम

15 नवम्बर बॉडी बिल्डिंग शो16 नवम्बर धौलपुर सुपर डांसर सीनियर वर्ग

17 नवम्बर राजस्थानीय कार्यक्रम18नवम्बर वॉयस ऑफ धौलपुर सीनियर वर्ग

19 नवम्बर वृंदावन महारास 20 नवम्बर जूनियर वर्ग डांस नाइट

२१ नवम्बर लाफ्टर कॉमेडी नाइट२२ नवम्बर चरकुला नृत्य, फूलों की होली

23 नवम्बर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन24 नवम्बर शरद पर्यटन विभाग की प्रस्तुति

25 नवम्बर बॉलीवुड सिंगिंग नाइट 26 नवम्बर लोकल ऑर्केस्ट्रा

27 नवम्बर इंडिया गॉट टैलेंट

