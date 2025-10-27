हल्की बारिश से तापमान धड़ाम, दिन-रात के तापमान में 2 डिग्री का अंतर

सुबह से ही मौसम बदला हुआ था और बादल के बाद सुबह करीब 8 बजे हल्की बूंदाबादी हुई और फिर शाम तक सिलसिला बना रहा। रिमझिम बारिश के साथ सर्दी ने भी एंट्री मार दी है। रविवार रात से ही हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया है। आसमान में सुबह से ही बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी के साथ हल्की ठण्डी हवाओं ने लोगों को ठंड का एहसास करा दिया, जो शाम होते-होते और बढ़ गई। मौसम में आई इस ताजगी के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया तो वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा।