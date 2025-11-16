जोखिम में जान…क्षतिग्रस्त एफओबी की मरम्मत में अभी वक्त

- एनएच44 पर मनियां थाने के पास टूटे एफओबी का मामला
- धौलपुर से गुजर रहे एनएच 44 की हालात खराब, सर्विस लेन बने नाला
धौलपुर. देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों में गिने जाने वाले आगरा-मुंबई (एनएच 44) हाइवे की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। सागर पाड़ा से शुरू हो रहा हाइवे करीब 28 किलोमीटर धौलपुर जिले से गुजरता है और बरैठा के पास समाप्त हो जाता है। छोटा टुकड़ा होने के बाद भी यहां अव्यवस्थाओं का आलम है। मनियां थाने के सामने हाल में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार तीन जनों को कुचल दिया। जिसमें एक 2 साल की मासूम भी शामिल थी। घटना स्थल के पास ही हाइवे पर एफओबी है लेकिन कुछ दिन पहले एक लोडेड ट्रक टकराने से यह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके बाद इसको खोल दिया, जो कि वापस नहीं शुरू हो पाया। उधर, जिम्मेदार एजेंसी एनएचएआई प्रशासन का कहना है कि क्षतिग्रस्त एफओबी सही कराने में कुछ वक्त लगेगा और नवीन सिक्स लेन हाइवे के समय इसको वापस सही कराया जाएगा। बता दें कि आगरा से धौलपुर होते हुए एक सिक्स लेन हाइवे का निर्माण हो रहा है जो सीधे मुरैना को जोड़ेगा। इस हाइवे पर जिले में अभी कार्य शुरू होना है। यानी फिलहाल क्षतिग्रस्त एफओबी की मरम्मत होना मुश्किल लग रहा है। यानी आम जन को अगर हाइवे पार करना है तो जान हथेली पर रख कर निकलना होगा। मनियां कस्बे में दो एफओबी हैं।
सर्विस लेन में डूब कर निकल रही बाइकें
एनएच 44 पर शहर से आगरा की तरफ जाने वाले मार्ग पर एक तरफ की सर्विस लेन की कई महीनों से हालात खराब है। इस सर्विस लेन पर भारी जलभराव हो रहा है। एनएचएआई का कहना है कि सर्विस लेन पर जमा पानी नगर परिषद क्षेत्र से आ रहा है। गंदे पानी को साफ करने के बाद वापस जमा हो जाता है। एनएचएआई का कहना है कि जलभराव की समस्या को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही ट्रक लेन में भी यही हालात हैं। अधिकारी कहते है कि लगातार पानी निकाला जा रहा है। खास बात ये है कि यह पानी अभी तक कम नहीं हो पाया है। वहीं, सागरपाडा के पास सर्विस लेन की हालत खराब है।
फ्लाईओवर पर लग रहे मिट्टी के ढेर
एनएच 44 के शहर से गुजर रहे हिस्से पर टुकड़ों में फ्लाईओवर बने हुए हैं। लेकिन इन फ्लाईओवर पर कई दिनों तक सफाई तक नहीं होती है। मिट्टी के ढेर जमा हो जाते हैं। जिससे हादसा होने का डर बना रहता है। वहीं, सर्विस लेन पर जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक निवास के सामने भी मिट्टी के ढेर नजर आ जाएंगे। तीन दिन पहले बजरी माफिया बजरी फैला गए लेकिन सफाई तक नहीं हुई है। वाहनों से दिनभर धूल उड़ती रही।
- सिक्स लेन का प्रोजेक्ट का कार्य होगा, उस समय एफओबी को सही करववा दिया जाएगा। इसका कार्य का प्रस्ताव तैयार होगा। सर्विस लेन पर हो रहे जलभराव के लिए नियमित प्रयास हो रहे हैं। पानी निकलवाया जा रहा है। पंप लगा रखी है। यह गंदा पानी नगर परिषद क्षेत्र से आता है।
- प्रशांत मीना, एमटी एनएचएआई ग्वालियर कार्यालय
