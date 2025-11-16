Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

जोखिम में जान…क्षतिग्रस्त एफओबी की मरम्मत में अभी वक्त

देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों में गिने जाने वाले आगरा-मुंबई (एनएच 44) हाइवे की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। सागर पाड़ा से शुरू हो रहा हाइवे करीब 28 किलोमीटर धौलपुर जिले से गुजरता है और बरैठा के पास समाप्त हो जाता है। छोटा टुकड़ा होने के बाद भी यहां अव्यवस्थाओं का आलम है। मनियां थाने के सामने हाल में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार तीन जनों को कुचल दिया। जिसमें एक 2 साल की मासूम भी शामिल थी।

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 16, 2025

- एनएच44 पर मनियां थाने के पास टूटे एफओबी का मामला

- धौलपुर से गुजर रहे एनएच 44 की हालात खराब, सर्विस लेन बने नाला

धौलपुर. देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों में गिने जाने वाले आगरा-मुंबई (एनएच 44) हाइवे की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। सागर पाड़ा से शुरू हो रहा हाइवे करीब 28 किलोमीटर धौलपुर जिले से गुजरता है और बरैठा के पास समाप्त हो जाता है। छोटा टुकड़ा होने के बाद भी यहां अव्यवस्थाओं का आलम है। मनियां थाने के सामने हाल में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार तीन जनों को कुचल दिया। जिसमें एक 2 साल की मासूम भी शामिल थी। घटना स्थल के पास ही हाइवे पर एफओबी है लेकिन कुछ दिन पहले एक लोडेड ट्रक टकराने से यह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके बाद इसको खोल दिया, जो कि वापस नहीं शुरू हो पाया। उधर, जिम्मेदार एजेंसी एनएचएआई प्रशासन का कहना है कि क्षतिग्रस्त एफओबी सही कराने में कुछ वक्त लगेगा और नवीन सिक्स लेन हाइवे के समय इसको वापस सही कराया जाएगा। बता दें कि आगरा से धौलपुर होते हुए एक सिक्स लेन हाइवे का निर्माण हो रहा है जो सीधे मुरैना को जोड़ेगा। इस हाइवे पर जिले में अभी कार्य शुरू होना है। यानी फिलहाल क्षतिग्रस्त एफओबी की मरम्मत होना मुश्किल लग रहा है। यानी आम जन को अगर हाइवे पार करना है तो जान हथेली पर रख कर निकलना होगा। मनियां कस्बे में दो एफओबी हैं।

सर्विस लेन में डूब कर निकल रही बाइकें

एनएच 44 पर शहर से आगरा की तरफ जाने वाले मार्ग पर एक तरफ की सर्विस लेन की कई महीनों से हालात खराब है। इस सर्विस लेन पर भारी जलभराव हो रहा है। एनएचएआई का कहना है कि सर्विस लेन पर जमा पानी नगर परिषद क्षेत्र से आ रहा है। गंदे पानी को साफ करने के बाद वापस जमा हो जाता है। एनएचएआई का कहना है कि जलभराव की समस्या को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही ट्रक लेन में भी यही हालात हैं। अधिकारी कहते है कि लगातार पानी निकाला जा रहा है। खास बात ये है कि यह पानी अभी तक कम नहीं हो पाया है। वहीं, सागरपाडा के पास सर्विस लेन की हालत खराब है।

फ्लाईओवर पर लग रहे मिट्टी के ढेर

एनएच 44 के शहर से गुजर रहे हिस्से पर टुकड़ों में फ्लाईओवर बने हुए हैं। लेकिन इन फ्लाईओवर पर कई दिनों तक सफाई तक नहीं होती है। मिट्टी के ढेर जमा हो जाते हैं। जिससे हादसा होने का डर बना रहता है। वहीं, सर्विस लेन पर जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक निवास के सामने भी मिट्टी के ढेर नजर आ जाएंगे। तीन दिन पहले बजरी माफिया बजरी फैला गए लेकिन सफाई तक नहीं हुई है। वाहनों से दिनभर धूल उड़ती रही।

- सिक्स लेन का प्रोजेक्ट का कार्य होगा, उस समय एफओबी को सही करववा दिया जाएगा। इसका कार्य का प्रस्ताव तैयार होगा। सर्विस लेन पर हो रहे जलभराव के लिए नियमित प्रयास हो रहे हैं। पानी निकलवाया जा रहा है। पंप लगा रखी है। यह गंदा पानी नगर परिषद क्षेत्र से आता है।

- प्रशांत मीना, एमटी एनएचएआई ग्वालियर कार्यालय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 06:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / जोखिम में जान…क्षतिग्रस्त एफओबी की मरम्मत में अभी वक्त

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शादी के 15 दिन बाद ट्रेन की चपेट में आने युवक की मौत

शादी के 15 दिन बाद ट्रेन की चपेट में आने युवक की मौत 15 days after marriage, a young man died after being hit by a train.
धौलपुर

शरद महोत्सव मेला: मेला में गोवंशों का जमावड़ा…आमजन को कर रहे चोटिल

शरद महोत्सव मेला: मेला में गोवंशों का जमावड़ा...आमजन को कर रहे चोटिल Sharad Mahotsav Fair: Gathering of cattle in the fair... injuring common people
धौलपुर

जानलेवा हमले के मामले में दो भाइयों को 7 साल की सजा

जानलेवा हमले के मामले में दो भाइयों को 7 साल की सजा Two brothers sentenced to 7 years in prison for attempted murder
धौलपुर

करंट से छात्र की मौत, अस्पताल में हंगामा

करंट से छात्र की मौत, अस्पताल में हंगामा Student dies due to electric shock, commotion in hospital
धौलपुर

शरद महोत्सव मेला: कवि सम्मेलन 23 को 25 को बॉलीवुड नाइट की महफिल

शरद महोत्सव मेला: कवि सम्मेलन 23 को 25 को बॉलीवुड नाइट की महफिल Sharad Mahotsav Mela: Kavi Sammelan on 23rd and Bollywood Night on 25th
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.