जोखिम में जान…क्षतिग्रस्त एफओबी की मरम्मत में अभी वक्त

धौलपुर. देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्गों में गिने जाने वाले आगरा-मुंबई (एनएच 44) हाइवे की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। सागर पाड़ा से शुरू हो रहा हाइवे करीब 28 किलोमीटर धौलपुर जिले से गुजरता है और बरैठा के पास समाप्त हो जाता है। छोटा टुकड़ा होने के बाद भी यहां अव्यवस्थाओं का आलम है। मनियां थाने के सामने हाल में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार तीन जनों को कुचल दिया। जिसमें एक 2 साल की मासूम भी शामिल थी। घटना स्थल के पास ही हाइवे पर एफओबी है लेकिन कुछ दिन पहले एक लोडेड ट्रक टकराने से यह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके बाद इसको खोल दिया, जो कि वापस नहीं शुरू हो पाया। उधर, जिम्मेदार एजेंसी एनएचएआई प्रशासन का कहना है कि क्षतिग्रस्त एफओबी सही कराने में कुछ वक्त लगेगा और नवीन सिक्स लेन हाइवे के समय इसको वापस सही कराया जाएगा। बता दें कि आगरा से धौलपुर होते हुए एक सिक्स लेन हाइवे का निर्माण हो रहा है जो सीधे मुरैना को जोड़ेगा। इस हाइवे पर जिले में अभी कार्य शुरू होना है। यानी फिलहाल क्षतिग्रस्त एफओबी की मरम्मत होना मुश्किल लग रहा है। यानी आम जन को अगर हाइवे पार करना है तो जान हथेली पर रख कर निकलना होगा। मनियां कस्बे में दो एफओबी हैं।