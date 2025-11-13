धौलपुर पुलिस महकमे बडा फेरबदल: युवाओं के हाथ शहर, सीनियर्स को ग्रामीण की कमान

इसी तरह कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीना को कोलारी, निहालगंज से प्रमेन्द्र रावत को सेँपऊ, बसेड़ी से बृजेश कुमार मीना को दिहौली, सहीराम यादव को महिला थाना प्रभारी, एसआई महेश कुमार सदर थाना प्रभारी ही रहेंगे। इसी तरह एसआई दुर्ग सिंह बसई डांग, भीम सिंह राजाखेड़ा थाना, नादनपुर प्रभारी घनश्याम डीएसटी प्रभारी धौलपुर, एसआई वीरेन्द्र मीना को कोतवाली धौलपुर, बसई डांग प्रभारी गंभीर सिंह को मनियां थाना, सोने का गुर्जा से महेश शर्मा को चोकी लेवडे का पुरा, एसआई सुरेन्द्र सिंह एसपी कार्यालय रीडर, हरि सिंह मानव तस्करी विरोधी यूनिट प्रभारी, वीर विक्रम सिंह चौकी मालौनी खुर्द, अशोक कुमार चौकी सागरपाडा, प्रयास सोम चौकी पचगांव प्रभारी लगाया है।