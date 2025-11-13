धौलपुर पुलिस महकमे बडा फेरबदल: युवाओं के हाथ शहर, सीनियर्स को ग्रामीण की कमान

- धौलपुर सदर थाने समेत कुछ को वेटिंग में रखा
- पदोन्नत हुए सीआई को मिले पुलिस
धौलपुर. जिस सूची पुलिस अधिकारी कुछ दिनों से इंतजार कर रखे थे, वह आािखरकार बुधवार रात जारी कर दी। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने महकमे में फेरबदल करते हुए थाना अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें शहरी क्षेत्र के थानों में युवा पदोन्नत सीआई और ग्रामीण इलाके पुलिस थानों की कमान सीनियर्स सीआई को सौंपी है। साथ ही थानों पर इलाके की भूगौलिक स्थिति का ध्यान रखते हुए पोस्टिंग की गई है। वहीं, जो अभी तक बॉर्डर इलाके में बैठकर भागदौड़ से बच रहे थे, उन्हें व्यस्त और संवेदनशील इलाकों की कमान दी है।
इसमें सीआई हरेन्द्र सिंह को धौलपुर कोतवाली और निहालगंज थाने पर बाड़ी कोतवाली से सीआई अमित कुमार शर्मा को थाना प्रभारी नियुक्त किया है। सिटी सर्किल के सदर पुलिस थाने पर फिलहाल यथास्थिति रखी है। इसी तरह कृष्णकुमार मीना को नादनपुर, देवेन्द्र कुमार शर्मा बाड़ी कोतवाली, कैलाशचंद्र सोने का गुर्जा, गंभीर सिंह कसाना राजाखेड़ा, बालकृष्ण बसेड़ी थाना प्रभारी लगाया है। इसी तरह सीआई छवि फौजदार को एसआईयूसीएडब्ल्यू शाखा, एसआई हरेन्द्र को कोतवाली, सीआई सागर मीना साइबर थाना, एसआई बलवेन्द्र सिंह को धौलपुर टीआई नियुक्त किया है।
इसी तरह कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीना को कोलारी, निहालगंज से प्रमेन्द्र रावत को सेँपऊ, बसेड़ी से बृजेश कुमार मीना को दिहौली, सहीराम यादव को महिला थाना प्रभारी, एसआई महेश कुमार सदर थाना प्रभारी ही रहेंगे। इसी तरह एसआई दुर्ग सिंह बसई डांग, भीम सिंह राजाखेड़ा थाना, नादनपुर प्रभारी घनश्याम डीएसटी प्रभारी धौलपुर, एसआई वीरेन्द्र मीना को कोतवाली धौलपुर, बसई डांग प्रभारी गंभीर सिंह को मनियां थाना, सोने का गुर्जा से महेश शर्मा को चोकी लेवडे का पुरा, एसआई सुरेन्द्र सिंह एसपी कार्यालय रीडर, हरि सिंह मानव तस्करी विरोधी यूनिट प्रभारी, वीर विक्रम सिंह चौकी मालौनी खुर्द, अशोक कुमार चौकी सागरपाडा, प्रयास सोम चौकी पचगांव प्रभारी लगाया है।
