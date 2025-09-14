पुलिस चौकी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार

पुलिस कन्ट्रोल रूम के नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति दने थाना कौलारी की बसई नबाब पुलिस चौकी पर बम लगाने की धमकी दी। सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, सीओ सैंपऊ, थानाधिकारी सैंपऊ व जिला विशेष शाखा की टीम चेकिंग मशीन सहित मौके पर पहुंची, पुलिस एवं अन्य टीमों ने चौकी एवं प्रांगण में मौजूद मंदिर की बारीकी से जांच की, लेकिन किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शर्मा के नेतृत्व में सायबर टीम सहित पुलिस की अन्य टीमों ने अज्ञात व्यक्ति के सम्बन्ध जानकारी एवं‌ तलाश शुरू की। कन्ट्रोल रूम पर सूचना देने वाला अज्ञात व्यक्ति बड़ा शातिर किस्म था जिसने सूचना देने के बाद अपना मोबाइल बंद कर लिया। जिस पर पुलिस ने मोबाइल धारक के नंबर के आधार पर जानकारी की तो जिस नंबर से धमकी दी गई थी वो बालाघाट जिला करौली के एक छात्र के नाम से इश्यू होना और उसका इस धमकी के फोन से कोई संबंध नहीं होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस नंबर की डिटेल निकलवा कर उसके बातचीत करने वाले व्यक्तियों से उस अज्ञात आरोपी की डिटेल प्राप्त कर उस अज्ञात व्यक्ति निरोत्तम पुत्र जण्डेल सिंह ठाकुर निवासी दौनारी थाना कौलारी जिला धौलपुर को गांव से ही डिटेन किया गया है। आरोपी ने कन्ट्रोल रूम पर झूठी सूचना देने की बात स्वीकार की है। झूंठी सूचना देने के पीछे उद्देश्य आदि के सम्बन्ध में गहनता से पूछताछ जारी है।