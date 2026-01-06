नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपित को 20 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 13 सितम्बर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी कक्षा दसवीं में पढ़ रही थी और 11 सितम्बर 2024 को वह कोचिंग पढऩे गई हुई थी। जब वह कोचिंग से घर नहीं लौटी तो उसे तलाश किया गया तो वह देर शाम साढ़े सात बजे रोती हुई घर आई। पीडि़ता ने घर आकर परिजनों को बताया कि वह कोचिंग से पढ़ कर घर आ रही थी तो रास्ते में सलमान उर्फ लवेडू उसे पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी देकर एक सूनसान मकान में ले गया। जहां आरोपित सलमान ने बलात्कार किया। महिला पुलिस थाना ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और नाबालिग छात्रा का स्वास्थ्य परीक्षण करा कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए। अनुसन्धान के दौरान मामला दुष्कर्म का पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में 19 सितम्बर 2024 को पेश किया। मुल्जिम सलमान न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 14 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मंगलवार को मुल्जिम 19 वर्षीय सलमान निवासी धौलपुर को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। साथ ही मुल्जिम को साढ़े 6 हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं।