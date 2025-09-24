Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

हत्याकांड को लेकर बाजार बंद, रही तनावपूर्ण शांति

बसेड़ी नगर पालिका क्षेत्र के गांव नगला दरवेशा में मंगलवार देर शाम बाइकों सवार हमलावरों के एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में बुधवार को बसेड़ी का मुख्य बाजार बंद रहा। हत्याकांड के चलते कस्बे में ऐतियातन बतौर पुलिस बल तैनात रहा। उधर, पुलिस ने मृतक अमन (19) का बुधवार को पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने हत्याकांड में तीन से चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 24, 2025

हत्याकांड को लेकर बाजार बंद, रही तनावपूर्ण शांति Markets closed due to the massacre, tense peace prevailed.

- बसेड़ी कस्बे में पुलिस बल रहा तैनात, हिरासत में लिए3 संदिग्ध

- नगला दरवेशा में गोली मार युवक की हत्या का मामला

dholpur, बसेड़ी नगर पालिका क्षेत्र के गांव नगला दरवेशा में मंगलवार देर शाम बाइकों सवार हमलावरों के एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में बुधवार को बसेड़ी का मुख्य बाजार बंद रहा। हत्याकांड के चलते कस्बे में ऐतियातन बतौर पुलिस बल तैनात रहा। उधर, पुलिस ने मृतक अमन (19) का बुधवार को पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने हत्याकांड में तीन से चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जिनसे पूछताछ जारी है। घटनाक्रम को लेकर मृतक के चाचा ने एफआइआर दर्ज कराई है। जिसमें छह जनों को नामजद किया है।

इससे पहले बुधवार सुबह आकोशित लोगों ने बाजार बंद करने का प्रयास किया। जिस पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया। कस्बे के मुख्य बाजार को छोडक़र शेष बाजार दिनभर खुला लेकिन भीड़ कम दिखी। वहीं, मृतक के चाचा जितेंद्र सिंह परमार ने मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि 23 सितंबर को वह अपने ताऊ ओमवीर सिह के मकान की छत पर बैठा हुआ था। शाम करीब 6.30 बजे की बता है। भतीजा अमन पुत्र राजकुमार उर्फ राजू यहां घर के पास लक्ष्मन तौमर के खोखा पर सामान लेने गया था। जैसे ही अमन दुकान के पास पहुंचा तो बसेड़ी की तरफ से दो मोटरसाइकिल सवार आधा दर्जन लडक़े आए और अमन के साथ मारपीट करने लगे। मैंने हल्ला किया तो अमन के पेट में गोली मार बयाना रो की तरफ भाग गए। वह तुरन्त अमन के पास जाकर पूछा तो उसने बताया कि कुछ लोगों के नाम बताए। शोर सुनकर अन्य लोग भी आ गए और अमन को इलाज के लिए बसेड़ी अस्पताल ले गए। गम्भीर हालत होने पर धौलपुर रैफर कर दिया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया। बताया कि उसके बाद हमने स्वयं के स्तर पर जानकारी की तो पता चला कि तीन-चार दिन पहले बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ था। जिसमे कृष्णा पंूठपुरा के चोट आई थी। जिस झगडे के राजीनामा की बात.चल रही थी तो भूरा पुत्र बगांली सिह पूठपुरा ने एक लाख रुपए एवं एक चेन मांगी थी। यदि यह बात नहीं मानी तो में इसका मर्डर करवा दूंगा।

जबरन बाजार बंद कराने का प्रयास

उधर, घटना की सूचना पर बुधवार सुबह 10 बजे बाद बड़ी संख्या में युवाओं की टीम एकत्रित होकर जबरन बाजार बंद करने का प्रयास किया। लेकिन मौके पर पहुंचे सरमथुरा डीएसपी नरेंद्र मीणा ने मोर्चा संभालते हुए पुलिस बल के साथ भीड को इधर-उधर भगा दिया। वहीं शाम करीब 4 बजे के आसपास मृतक के शव की सूचना जब गांव को आने की मिली तो कुछ लोगों ने बयाना मोड के पास जाम लगाने का प्रयास किया। जिस पर सीओ मौके पर पहुंचे और समाइश कर जाम खुलवाया। इस दौरान नादनपुर थाना प्रभारी घनश्याम गुर्जर, बाड़ी कोतवाली प्रभारी अमित शर्मा, सरमथुरा बसेड़ी समेत थानों का जाब्ता मौजूद रहा।

- मृतक के परिजनों ने एफआइआर दर्ज कराई है। पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

- नरेन्द्र मीणा, सीओ सरमथुरा

Published on:

24 Sept 2025 06:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / हत्याकांड को लेकर बाजार बंद, रही तनावपूर्ण शांति

