हत्याकांड को लेकर बाजार बंद, रही तनावपूर्ण शांति

इससे पहले बुधवार सुबह आकोशित लोगों ने बाजार बंद करने का प्रयास किया। जिस पर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया। कस्बे के मुख्य बाजार को छोडक़र शेष बाजार दिनभर खुला लेकिन भीड़ कम दिखी। वहीं, मृतक के चाचा जितेंद्र सिंह परमार ने मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि 23 सितंबर को वह अपने ताऊ ओमवीर सिह के मकान की छत पर बैठा हुआ था। शाम करीब 6.30 बजे की बता है। भतीजा अमन पुत्र राजकुमार उर्फ राजू यहां घर के पास लक्ष्मन तौमर के खोखा पर सामान लेने गया था। जैसे ही अमन दुकान के पास पहुंचा तो बसेड़ी की तरफ से दो मोटरसाइकिल सवार आधा दर्जन लडक़े आए और अमन के साथ मारपीट करने लगे। मैंने हल्ला किया तो अमन के पेट में गोली मार बयाना रो की तरफ भाग गए। वह तुरन्त अमन के पास जाकर पूछा तो उसने बताया कि कुछ लोगों के नाम बताए। शोर सुनकर अन्य लोग भी आ गए और अमन को इलाज के लिए बसेड़ी अस्पताल ले गए। गम्भीर हालत होने पर धौलपुर रैफर कर दिया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया। बताया कि उसके बाद हमने स्वयं के स्तर पर जानकारी की तो पता चला कि तीन-चार दिन पहले बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ था। जिसमे कृष्णा पंूठपुरा के चोट आई थी। जिस झगडे के राजीनामा की बात.चल रही थी तो भूरा पुत्र बगांली सिह पूठपुरा ने एक लाख रुपए एवं एक चेन मांगी थी। यदि यह बात नहीं मानी तो में इसका मर्डर करवा दूंगा।