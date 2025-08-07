रक्षाबंधन पर पीहर नहीं भेजने के फैसले से नाराज विवाहिता ने लगाया फंदा

थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि मंगलवार को सोनी गांव के रामसिंह का पुरा में लक्ष्मी पत्नी कृष्ण जाति गुर्जर उम्र करीब 20 साल निवासी खोहकापुरा थाना बसेड़ी ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक महिला रक्षाबंधन पर ससुरालियों के पीहर नहीं भेजने के फैसले से नाराज थी। बुधवार को दोनों पक्षों की सहमति से मृतक महिला का चिकित्सकों से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक महिला की शादी 6 मई को हुई थी। गौरतलब है कि मंगलवार को सोनी गांव के रामसिंह का पुरा में एक विवाहिता का शव ससुराल में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। घटना के बाद आंगई पुलिस ने मौके पर पहुंच मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है। पीहर पक्ष के नहीं पहुंचने के कारण मंगलवार को मृतका का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मर्ग दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।