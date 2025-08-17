नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप, दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज

-रात्रि में घर से गायब नाबालिग बालिका को बाड़ी में छोडने का भी आरोप
dholpur. थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ पीडित परिवार ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़िता की मां ने दो युवकों के खिलाफ पुलिस में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। घटना तीन दिन पुरानी बताई जा रही हैं। पीड़ित की मां ने पुलिस में तहरीर दी है कि 15 वर्षीय नाबालिग अपने पिता के साथ रक्षाबंधन पर घर आई हुई थी। 12 अगस्त की रात को बालिका अचानक घर से गायब हो गई। बालिका के गायब होने के बाद परिवार ने आसपास उसकी तलाश की। दूसरे दिन बालिका बाड़ी थाना क्षेत्र में मिली।
पीड़िता की मां ने गांव के ही दो युवकों पर बालिका को बहलाफुसला कर जंगल में ले जाकर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। यही नही दोनों युवकों पर बालिका को बाड़ी के पास छोड़कर फरार होने के भी आरोप है। पुलिस ने पोस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता का मैडीकल मुआयना कराने के साथ साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हालांकि पीड़ित बालिका अन्य शहर में रहकर अध्ययन कर रही हैं। जो रक्षाबंधन पर घर आई हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच सीओ सरमथुरा को सौंपी गई है।