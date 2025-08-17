नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप, दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज

पीड़िता की मां ने गांव के ही दो युवकों पर बालिका को बहलाफुसला कर जंगल में ले जाकर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। यही नही दोनों युवकों पर बालिका को बाड़ी के पास छोड़कर फरार होने के भी आरोप है। पुलिस ने पोस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता का मैडीकल मुआयना कराने के साथ साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हालांकि पीड़ित बालिका अन्य शहर में रहकर अध्ययन कर रही हैं। जो रक्षाबंधन पर घर आई हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच सीओ सरमथुरा को सौंपी गई है।