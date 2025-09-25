विधायक बोहरा बोले- मोदी की पावर कट के लिए वोट चोरी रोकना जरूरी

बाड़ी ब्लॉक कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक कंचनपुर मंडल पर आयोजित हुई। कंचनपुर स्थित कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार के कार्यालय पर हुई बैठक को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि यदि आपको मोदी सरकार की पावर को कट करना है तो कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना है। लोगों की समस्याओं का समाधान करना है तो वोट चोरी को रोकना होगा। यह वोट चोरी तभी रुक सकती है, जब देश का हर नागरिक जागरूक हो। ऐसे में प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह एकजुटता के साथ आमजन को जागरूक करे। उनकी समस्या सुने और समाधान के साथ कांग्रेस की विचारधारा में उनको शामिल किया जाए।