मोबाइल की लत बिगाड़ रही नौनिहालों के आंखों की सेहत

डॉ शर्मा ने बताया कि ३ से 7 साल की उम्र में मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की आंखों के लिए बेहद नुकसानदायक है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में ड्राइनेस जलन और रोशनी कम होने की समस्या होती है। जो बच्चे लेटकर मोबाइल देखते हैं, उनमें कम उम्र में चश्मा लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। माता-पिता समय रहते बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें और बाहर खेलने की आदत डालें। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते सावधानी बरती जाए तो बच्चों की आंखों को सुरक्षित रखा जा सकता है। बच्चों को दिन में सीमित समय के लिए ही मोबाइल दें, बीच-बीच में आंखों को आराम दें, हरी सब्जियां, फल और पौष्टिक आहार दें तथा बाहर खेलने के लिए प्रेरित करें।