धौलपुर

आज से मानसून की विदाई प्रारंभ…तेज धूप ने झुलसाया

पिछले एक सप्ताह से मानसून के कमजोर और सूर्य के तीखे होते प्रभाव से जनमानस झुलस रहा है। सुबह से ही उमस भरी गर्मी लोगों का हाल बेहाल किए हुए है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अब 10 डिग्री का अंतर आ गया है। मौसम विभाग 19 और 20 सितम्बर को जिले में कहीं अधिक तो कहीं बूंदाबांदी होने की बात कह रहा है।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 17, 2025

आज से मानसून की विदाई प्रारंभ...तेज धूप ने झुलसाया Monsoon's departure begins today... scorched by the scorching sun

- न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 10 डिग्री का आया अंतर

-19 और 20 सितम्बर को जिले में कहीं अधिक तो कहीं बूंदाबांदी

-झमाझम बारिश के आसार कम, नवरात्रि से गिरेगा रात्रि का तापमान

-धौलपुर ब्लॉक में इस सीजन 1010 एमएम बारिश रिकॉर्ड

धौलपुर. पिछले एक सप्ताह से मानसून के कमजोर और सूर्य के तीखे होते प्रभाव से जनमानस झुलस रहा है। सुबह से ही उमस भरी गर्मी लोगों का हाल बेहाल किए हुए है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अब 10 डिग्री का अंतर आ गया है। मौसम विभाग 19 और 20 सितम्बर को जिले में कहीं अधिक तो कहीं बूंदाबांदी होने की बात कह रहा है।

मानसून की विदाई प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो जाएगी, जो अक्टूबर के मध्य तक चलेगी, लेकिन उससे पहले पूर्व राजस्थान का धौलपुर जिला गर्मी की चपेट में है। उमस और तेज धूप के तेवर लोगों को पसीना-पसीना किए हुए हैं। मानसून की बारिश के दौरान जहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री का फर्क रह गया था तो वहीं अब यह फासला 10 डिग्री तक जा पहुंचा है। यानी दिन के साथ रात्रि का तापमान भी बढ़ रहा है, जो लोगों को बेचैन किए हुए है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जा पहुंचा तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले सप्ताह भर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की विदाई प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब मूसलाधार बारिश के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। 19 और 20 सितम्बर को जिले में कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी हो सकती है।

अभी कुछ दिन और गर्मी के तेवर रहेंगे कड़े

मानसून के कमजोर पडऩे के साथ भीषण गर्मी लोगों का हाल बेहाल किए हुए है। मानसून विदाई की ओर है और गर्मी के तेवर बढ़ते ही जा रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ माधौ ङ्क्षसह का कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ दिन छोडकऱ गर्मी के हालात ऐसे ही रहेंगे। जहां दिन और रात्रि के तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की जाएगी। नवरात्रि के बाद जरूर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और रात्रि के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट दर्ज की जाएगी। और गर्मी से लोगों का राहत मिलेगी।

मंगलवार को हुई बारिश ने अल्प राहत

जिले भर में बारिश का अभी कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन उससे उलट मंगलवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट लेते हुए मोटी-मोटी बूंदों के रूप में धरा को गीला कर दिया। जिससे मौसम में थोड़ी ठण्डक घुल गई और लोगों को गर्मी से हल्की राहत मिली, लेकिन बारिश का यह दौर केवल 5 से 7 मिनट ही चला उसके बाद फिर धूप ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और लोग फिर उमस से बेहाल होने लगे। हालांकि 19 और 20 सितम्बर को जरूर जिले में बारिश का अलर्ट है।

धौलपुर में 1000 हजार एमएम बारिश

पिछले वर्ष की तरह इस सीजन भी मानूसन जमकर बरसे। जिले का औसत बारिश का आंकड़ा 650 एमएम है। जो इस बार भी पार हो गया है, जिले में अब तक सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। 15 जून से अब तक जिले में औसतन 922 एमएम बारिश दर्ज की गई है। यह सामान्य से 42 प्रतिशत अधिक है। तो वहीं धौलपुर ब्लॉक में बारिश ने एक हजार का आकड़ा पार कर लिया है। इस सीजन अभी तक धौलपुर में 1010 एमएम बारिश हो चुकी है, जबकि मानसून का अभी कुछ दिन शेष हैं।

Published on:

17 Sept 2025 05:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / आज से मानसून की विदाई प्रारंभ…तेज धूप ने झुलसाया

