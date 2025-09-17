आज से मानसून की विदाई प्रारंभ…तेज धूप ने झुलसाया

मानसून की विदाई प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो जाएगी, जो अक्टूबर के मध्य तक चलेगी, लेकिन उससे पहले पूर्व राजस्थान का धौलपुर जिला गर्मी की चपेट में है। उमस और तेज धूप के तेवर लोगों को पसीना-पसीना किए हुए हैं। मानसून की बारिश के दौरान जहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री का फर्क रह गया था तो वहीं अब यह फासला 10 डिग्री तक जा पहुंचा है। यानी दिन के साथ रात्रि का तापमान भी बढ़ रहा है, जो लोगों को बेचैन किए हुए है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जा पहुंचा तो वहीं न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले सप्ताह भर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की विदाई प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब मूसलाधार बारिश के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। 19 और 20 सितम्बर को जिले में कहीं तेज तो कहीं बूंदाबांदी हो सकती है।