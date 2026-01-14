व्यापारी को जबरन गाड़ी में बैठाने पर हंगामा, छोड़ भागी एमपी पुलिस

- व्यापारी ने पुलिस बताने वाले लोगों पर लगाया मारपीट का आरोप, मोबाइल तोड़ा
- शहर में मोदी तिराहे के पास की घटना
धौलपुर. शहर में निहालगंज थाना इलाके में मोदी तिराहे के पास एक व्यापारी बौना को कुछ लोगों ने जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया। गाड़ी सवार लोगों ने खुद का मुरेना पुलिस बताया। गाड़ी में बैठाने पर व्यापारी के शोर मचाने पर लोग एकत्र हो गए और परिजन भी पहुंच गए। जिस पर सफेद गाड़ी से आए लोग व्यापारी को छोड़ कर लौट गए। उधर, व्यापारी ने पुलिस बताने वाले लोगों पर मारपीट करने और पुत्र का मोबाइल तोडऩे का आरोप लगाया है। हालांकि, घटनाक्रम को लेकर स्थानीय थाने में दोनों पक्षों की तरफ से किसी तरह की शिकायत नहीं हुई है। सीओ शहर ने बताया कि थाने में अन्य प्रदेश की पुलिस की कोई आमद नहीं है। न ही किसी तरह की शिकायत मिली है।
व्यापारी बौना ने बताया कि वह बाजार में कलेक्शन कर लौट रहे थे। अचानक कुछ लोग आए और गाड़ी की तरफ खींचने का प्रयास किया। पूछने पर तीन लोगों ने मुरैना पुलिस बताया। जब आईडी मांगी तो वह गुस्सा हो गए और बोले गाड़ी में बैठ अभी आईडी बताते हैं। साथ ही गाली-गलौच की। बौना ने बताया कि एक व्यक्ति छोटा धारदार हथियार लेकर आया। जिस पर शोर मचाने पर लोग एकत्र हो गए और आवाज सुनकर छोटा पुत्र आ गया। जिस पर ताऊ को बुलाने को कहा। परिजन पहुंच गए जिस पर वह छोडक़र चले गए। जबकि गाड़ी चालक उतर कर भाग गया। व्यापारी का आरोप है कि संदिग्ध लोगों ने पहले उनका मोबाइल छुड़ा लिया और फिर बैटे को मोबाइल तोड़ दिया। कहा कि घटना की वीडियो बनाई है। संदिग्धों से कहा कि पुलिस हो तो पास में चौकी है, वहां पर चलो। जिस पर वह लात घूंसे मार कर चले गए। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है।
- जौरा के व्यापारी में चीनी खरीदी को लेकर धौलपुर के व्यापारी के एकाउंट में राशि डाली। लेकिन माल नहीं पहुंचा। जिसको लेकर व्यापारी ने थाने पर शिकायत दी थी। जिसको लेकर पुलिस जांच करने गई थी।
- दर्शन शुक्ला, थाना प्रभारी जौरा, मुरैना
- प्रकरण को लेकर पुलिस में कोई मामला सामने नहीं आया है। न ही किसी ने शिकायत की है। बाहर की पुलिस थी तो किसी ने आमद भी नहीं डलवाई है।
- कृष्णराज जांगिड, सीओ शहर धौलपुर
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग