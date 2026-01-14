व्यापारी को जबरन गाड़ी में बैठाने पर हंगामा, छोड़ भागी एमपी पुलिस

व्यापारी बौना ने बताया कि वह बाजार में कलेक्शन कर लौट रहे थे। अचानक कुछ लोग आए और गाड़ी की तरफ खींचने का प्रयास किया। पूछने पर तीन लोगों ने मुरैना पुलिस बताया। जब आईडी मांगी तो वह गुस्सा हो गए और बोले गाड़ी में बैठ अभी आईडी बताते हैं। साथ ही गाली-गलौच की। बौना ने बताया कि एक व्यक्ति छोटा धारदार हथियार लेकर आया। जिस पर शोर मचाने पर लोग एकत्र हो गए और आवाज सुनकर छोटा पुत्र आ गया। जिस पर ताऊ को बुलाने को कहा। परिजन पहुंच गए जिस पर वह छोडक़र चले गए। जबकि गाड़ी चालक उतर कर भाग गया। व्यापारी का आरोप है कि संदिग्ध लोगों ने पहले उनका मोबाइल छुड़ा लिया और फिर बैटे को मोबाइल तोड़ दिया। कहा कि घटना की वीडियो बनाई है। संदिग्धों से कहा कि पुलिस हो तो पास में चौकी है, वहां पर चलो। जिस पर वह लात घूंसे मार कर चले गए। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है।