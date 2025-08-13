कोर्ट के स्टे के खिलाफ नगर परिषद दायर करेगा एप्लीकेशन

नगर परिषद रेलवे स्टेशन को हाइवे से जोडऩे के लिए धूलकोट, पुरानी सब्जी मण्डी, लाल बाजार होते हुए सीसी रोड का निर्माण कराने की योजना बना रहा है। जिसको लेकर शहर के रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने गत 7 अगस्त को परिषद की टीम ने सब्जी मण्डी तिराहा से लेकर लाल बाजार तक रेड मार्किंग करते हुए दुकानदारों और भवन मालिकों को खुद अतिक्रमण हटाने को सात दिनों का समय दिया था, लेकिन दो दिन बाद ही क्षेत्र के व्यापारियों ने हाईकोर्ट से सिविल पिटीशन नम्बर 5429/2018 में लिया स्टे कलक्टर श्रीनिधि बीटी के समक्ष पेश किया है। यह स्टे 2018 में होने वाली अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान लिया गया था। व्यापारियों ने नगर परिषद को भी सोमवार को कोर्ट के स्टे आदेश सहित अतिक्रमण न हटाने का आवेदन नगर परिषद को सौंपा है। जिसका अब नगर परिषद आकलन करने के बाद कोर्ट में स्टे के खिलाफ एप्लीकेशन दायर करेगा।