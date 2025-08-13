कोर्ट के स्टे के खिलाफ नगर परिषद दायर करेगा एप्लीकेशन

-लाल बाजार अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के आगे स्टे का ‘स्पीड ब्रेकर’
-व्यापारियों ने 2018 में पाटोरें हटाने के दौरान लिया था स्टे
-परिषद का कहना: रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण को किया जाएगा ध्वस्त
धौलपुर. लाल बाजार से नगर परिषद की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के आगे कोर्ट का स्टे ‘स्पीड ब्रेकर’ बनकर सामने आ गया है, जो बाजार के व्यापारियों ने 2018 में पाटोरों को तोडऩे के लिए दिए गए नोटिस के खिलाफ हाइकोर्ट से लिया था। व्यापारियों ने कोर्ट से लिया स्टे जिला कलक्टर और नगर परिषद के समक्ष पेश किया है। जिसका अब परिषद आकलन कर स्टे के खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर अपनी बात रखेगा।
नगर परिषद रेलवे स्टेशन को हाइवे से जोडऩे के लिए धूलकोट, पुरानी सब्जी मण्डी, लाल बाजार होते हुए सीसी रोड का निर्माण कराने की योजना बना रहा है। जिसको लेकर शहर के रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने गत 7 अगस्त को परिषद की टीम ने सब्जी मण्डी तिराहा से लेकर लाल बाजार तक रेड मार्किंग करते हुए दुकानदारों और भवन मालिकों को खुद अतिक्रमण हटाने को सात दिनों का समय दिया था, लेकिन दो दिन बाद ही क्षेत्र के व्यापारियों ने हाईकोर्ट से सिविल पिटीशन नम्बर 5429/2018 में लिया स्टे कलक्टर श्रीनिधि बीटी के समक्ष पेश किया है। यह स्टे 2018 में होने वाली अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान लिया गया था। व्यापारियों ने नगर परिषद को भी सोमवार को कोर्ट के स्टे आदेश सहित अतिक्रमण न हटाने का आवेदन नगर परिषद को सौंपा है। जिसका अब नगर परिषद आकलन करने के बाद कोर्ट में स्टे के खिलाफ एप्लीकेशन दायर करेगा।
कोर्ट के आदेशानुसार ही हो रही कार्रवाई
मामले को लेकर नगर परिषद का कहना है कि राज्य शासन के नियमानुसार और कोर्ट के आदेशानुसार ही रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण को शहर भर में हटाया जा रहा है। उक्त रास्ते पर भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और अपने भवन और दुकानें बना रखे हैं। जिसकी जानकारी कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी और एप्लीकेशन दायर करेंगे। परिषद का कहना है कि शहर भर में रास्ते के बीच में होने वाले अतिक्रमण को ध्वस्त कर शहर की सौंदर्यीकरण पर कार्य किया जाएगा। जिससे लोगों को जाम आदि समस्याओं से मुक्ति मिल सके।
स्टे में परिषद और अन्य को बनाया पार्टी
तत्कालीन एडीएम हरफूल सिंह के आदेशानुसार और नगर आयुक्त शशिकांत के मार्गदर्शन में 2018 में अतिक्रमण हटाओ अभियान शहर भर में चला था। उस वक्त बजाज खाना (लाल बाजार) में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होनी थी, जिसको लेकर परिषद ने लाल बाजार स्थित पाटोरों को तोडऩे के लिए व्यापारियों को नोटिस जारी किए थे, लकिन उस वक्त बाजार के व्यापारियों ने हाइकोर्ट में पिटीशन दायर कर स्टे प्राप्त कर लिया था। जिसमें फरियादी ने नगर परिषद और अन्य को पार्टी बनाया था। कोर्ट से स्टे मिलने के बाद तब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुक गई थी।
रेलवे स्टेशन को हाइवे से जोडऩे की योजना
नगर परिषद रेलवे स्टेशन को हाइवे से जोडऩे पर कार्य कर रहा है। जिसमें परिषद हाइवे से धूलकोट, पुरानी सब्जी मण्डी, लाल बाजार होते हुए 40 से 50 फीट का सीसी रोड बनाएगा। जिसको लेकर परिषद ने मण्डी तिराहे से आयुर्वेद जिला अस्पताल तक पैमाइश कर दुकानों और भवनों पर लाल निशान लगाए थे। मण्डी तिराहे से लेकर हनुमान चौराहे तक 40 फीट का रास्ता बनाया जाएगा, जिसको लिए सडक़ सीमा से 20-20 फीट का एरिया लिया जाएगा तो वहीं हनुमान चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन तक 50 फीट का रास्ता बनेगा यहां पर सडक़ सीमा से दोनों तरफ 25-25 फीट की जगह ली जाएगी।
हाइकोर्ट के आदेशानुसार ही रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। व्यापारियों ने स्टे की कॉपी पेश की है, जिसके खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाएंगे।
-अशोक शर्मा, आयुक्त नगर परिषद धौलपुर