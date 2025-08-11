कुदरत ने छीना आशियाना…तो अपनों ने बढ़ाया हाथ, दिया सहारा

विद्यालय स्टाफ ने आपसी सहयोग से कुल ₹35,000 की राशि एकत्र की, और उस राशि से मुंद्रा के लिए एक नया कमरा बनवाया गया ताकि वह सम्मानपूर्वक और सुरक्षित जीवन जी सके। यह सहयोग मात्र आर्थिक नहीं था, बल्कि उसमें मानवीय करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी समाहित थी। मुंद्रा अब नए बने इस कमरे में सुरक्षित और सुकून भरा जीवन जी रही हैं। उनकी आंखों में आभार के आंसू हैं और दिल से वे विद्यालय स्टाफ को धन्यवाद दे रही हैं। उनके साथ-साथ सफाई कर्मी बस्ती के अन्य लोग भी विद्यालय परिवार की इस उदारता और संवेदनशीलता के लिए उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं।