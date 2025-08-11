कुदरत ने छीना आशियाना…तो अपनों ने बढ़ाया हाथ, दिया सहारा

बारिश में ध्वस्त हो गया था सफाई कर्मी मुंद्रा का मकान
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के स्टॉफ ने एकत्र किए 35 हजार रुपए
dholpur. जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मनियां में एक सराहनीय मिसाल पेश की गई, जब विद्यालय स्टाफ ने अपने स्कूल की सफाई कर्मी, गरीब एकल महिला मुंद्रा की मदद के लिए आगे आए।
धौलपुर क्षेत्र में हुई भारी बारिश ने जहां कई लोगों को प्रभावित किया, वहीं सफाई कर्मी मुंद्रा का कच्चा मकान भी इस प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गया। बारिश के कारण उनका घर पूरी तरह से गिर गया, जिससे वे बेघर हो गईं। सौभाग्यवश, हादसे में उनकी जान बच गई, लेकिन रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा
बेबस और टूटे दिल से मुंद्रा जब अपनी पीड़ा लेकर विद्यालय पहुंचीं और प्रधानाचार्य अर्चना शेखर को रोते हुए अपनी स्थिति बताई, तो यह बात पूरे स्टाफ के दिल को छू गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य अर्चना शेखर, वरिष्ठ शिक्षक अशोक कोठारी तथा अन्य सभी स्टाफ सदस्यों ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए मदद का हाथ बढ़ाने का निश्चय किया।
विद्यालय स्टाफ ने आपसी सहयोग से कुल ₹35,000 की राशि एकत्र की, और उस राशि से मुंद्रा के लिए एक नया कमरा बनवाया गया ताकि वह सम्मानपूर्वक और सुरक्षित जीवन जी सके। यह सहयोग मात्र आर्थिक नहीं था, बल्कि उसमें मानवीय करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी समाहित थी। मुंद्रा अब नए बने इस कमरे में सुरक्षित और सुकून भरा जीवन जी रही हैं। उनकी आंखों में आभार के आंसू हैं और दिल से वे विद्यालय स्टाफ को धन्यवाद दे रही हैं। उनके साथ-साथ सफाई कर्मी बस्ती के अन्य लोग भी विद्यालय परिवार की इस उदारता और संवेदनशीलता के लिए उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं।
यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जब समाज के शिक्षित और जिम्मेदार लोग एकजुट होकर किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, तो वह समाज वास्तव में ‘जीवंत’ बन जाता है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मनियां का यह कदम समाज के अन्य संस्थानों और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है।