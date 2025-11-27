हाइवे पर लापरवाही…हाइसे पर जिम्मेदारी होगी तय

धौलपुर. राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा-मुंबई समेत अन्य हाइवों पर सडक़ हादसों को रोकने के लिए पुलिस महकमे ने कार्य योजना तैयार की है। पुलिस प्रशासन अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह-जगह खामियां और कार्य में बरती जा रही ढिलाई को लेकर बिन्दुवार उल्लेख करते हुए एनएच 44 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को पत्र लिखा है। साथ में जिला कलक्टर को भी सडक़ हादसों के दौरान बनने वाली स्थिति से भी वाकिफ कराया है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान का कहना है कि एनएचएआई एजेंसी को हाइवे पर गंभीर खामियों को लेकर पत्र लिखा है। इन्हें जल्द से जल्द सुधार करने के लिए कहा है जिससे हाइवे से गुजर रहे वाहन चालक बेफ्रिक होकर सफर कर सकें। विशेष कर आने वाले घने कोहरे से निपटने के लिए भी एजेंसी को कार्य कराने के लिए कहा है, जिससे हादसों को टाला जा सके। बता दें कि जिले से गुजर रहे तीन हाइव समेत स्टेट हाइवे पर बीते अक्टूबर माह में अकेले 21 घटनाओं में 9 लोग जान गवा चुके हैं। तीन की मौत एनएच 44 पर मनियां थाने के सामने हुई। जिसमें बाइक सवार तीन जनों की मौत हो गई थी। गौरतलब रहे कि पत्रिका ने 25 नवम्बर के अंक में प्रमुखता से ‘निजी बस में आग केवल हादसा या फिर सिस्टम का फेल्योर’ खबर प्रकाशित की थी। जिस पर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है और व्यवस्था को सुधारा जा रहा है।