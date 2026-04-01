पांचवीं-आठवीं में अब प्रमोट नहीं… फेल भी होंगे छात्र

सरकार और शिक्षा विभाग के इस आदेश से पांचवीं और आठवीं कक्षाओं की शिक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोनों ही कक्षाओं में नो डिटेंशन लागू होने से पहले जहां परीक्षार्थी इन दोनों ही परीक्षाओं को गंभीरता से नहीं लेते थे, और प्राथमिक स्तर पर परीक्षा का भी दबाव अपेक्षाकृत कम होता था, लेकिन नो डिटेंशन की पॉलिसी खत्म करने के बाद छात्रों को इन पढ़ाई और परीक्षाओं को गंभीरता के साथ लेना होगा। तो वहीं शिक्षकों को भी छात्रों की तैयारी पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अब परिणाम सीधे बच्चे के अगले क्लास में जाने को प्रभावित करेगा। इससे पहले इसी तरह का प्रावधान आठवीं बोर्ड परीक्षा में लागू किया जा चुका है। अब सरकार ने इसे पांचवीं तक लागू कर दिया है, जिससे प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ही बुनियादी सीखने के परिणाम सुधारने की कोशिश मानी जा रही है।