अब एक ट्रेक पर नहीं आएंगी दो ट्रेनें, कवच करेगा इंजन को जाम

कवच प्रणाली के परीक्षण के लिए कवच युक्त लोको गाजियाबाद तथा एचबीएल कवच युक्त लोको तुगलकाबाद का उपयोग किया गया। रियर एंड कोलिजन (पिछली तरफ से टक्कर) के दौरान लोको.1 को होम सिग्नल के आगे खड़ा किया तथा लोको.2 को होम सिग्नल के पीछे ऑटो सिग्नल पर खड़ा किया गया था। फिर लोको-2 में सिग्नल ओवरराइड किया गया और लोको-1 की ओर बढ़ाया गया। कवच प्रणाली से युक्त होने के परिणामस्वरूप लोको.2 में ब्रेक लग गए और यह लोको-1 से लगभग 326 मीटर पीछे रुक गयाए जिससे रियर एंड टक्कर से बचाव हुआ। इसी तरह हेड-ऑन कोलीजन (आमने.सामने की टक्कर) परीक्षण के दौरान लोको-1 को होम सिग्नल के आगे खड़ा किया गया तथा फिर कैब बदली गई और लोको को विपरीत दिशा में चलाया गया और दो टैग पढऩे के बाद दिशा स्थापित की गई और लोको रुक गया। लोको-2 ने एडवांस स्टार्टर को पार करने के बाद ब्लॉक खंड में प्रवेश किया और लोको-1 की ओर बढ़ा। जिसके परिणामस्वरूप लोको-2 ट्रिप मोड में चला गया और ब्रेक लग गए तथा लोको-1 से 5 किमी से अधिक दूरी पर रुक गया, जिससे हेड-ऑन टक्कर को रोका गया।