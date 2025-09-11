सर्किट हाउस में तैयार हो रहा ऑफिसर्स क्लब, इंडोर गेम्स की होगी सुविधा

धौलपुर. जयपुर व भरतपुर की तर्ज पर अब जिला मुख्यालय पर ऑफिसर्स क्लब तैयार हो रहा है। क्लब की इमारत सर्किट हाउस में पीछे पुराने डाक बंगला की तरफ खाली पड़ी भूमि पर तैयार हो रहा है। ऑफिसर्स क्लब के हॉल को लेकर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अभी करीब 28 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। हालांकि, बजट के बाद में बढऩे की संभावना है। क्लब में इंडोर गेम्स के साथ एक रेस्टोरेंट भी संचालित होगा। ऑफिसर्स क्लब में खेलने के साथ मनोरंजन, स्वागत समारोह जैसे आयोजन हो सकेंगे। भवन निर्माण के लिए नवाचार निधि से राशि स्वीकृत हुई है। गौरतलब रहे कि भरतपुर संभाग मुख्यालय पर ग्रामीण हाट मैदान के बगल में ऑफिसर्स क्लब संचालित है, जो कि काफी पुराना है। इसका संचालन एडीएम स्तर के अधिकारी कर रहे हैं।