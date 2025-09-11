सर्किट हाउस में तैयार हो रहा ऑफिसर्स क्लब, इंडोर गेम्स की होगी सुविधा

- नवाचार निधि से खर्च हो रहे करीब 28 लाख रुपए का बजट
- क्लब में रेस्टोरेंट भी होगा संचालित, खेलों के साथ स्वागत समारोह आयोजन हो सकेंगे
धौलपुर. जयपुर व भरतपुर की तर्ज पर अब जिला मुख्यालय पर ऑफिसर्स क्लब तैयार हो रहा है। क्लब की इमारत सर्किट हाउस में पीछे पुराने डाक बंगला की तरफ खाली पड़ी भूमि पर तैयार हो रहा है। ऑफिसर्स क्लब के हॉल को लेकर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अभी करीब 28 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। हालांकि, बजट के बाद में बढऩे की संभावना है। क्लब में इंडोर गेम्स के साथ एक रेस्टोरेंट भी संचालित होगा। ऑफिसर्स क्लब में खेलने के साथ मनोरंजन, स्वागत समारोह जैसे आयोजन हो सकेंगे। भवन निर्माण के लिए नवाचार निधि से राशि स्वीकृत हुई है। गौरतलब रहे कि भरतपुर संभाग मुख्यालय पर ग्रामीण हाट मैदान के बगल में ऑफिसर्स क्लब संचालित है, जो कि काफी पुराना है। इसका संचालन एडीएम स्तर के अधिकारी कर रहे हैं।
अभी तक नहीं थी क्लब की सुविधा
मुख्यालय पर गुलाब बाग स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी है। यहां पर अधिकारियों के सरकारी आवास हैं और पहले से यहां पर बैंडमिंटन और टेनिस कोर्ट है जो कि पुराना हो चुका है। हालांकि, अब इसका उपयोग न के बराबर है। पूर्व में यहां खाली पड़ी भूमि पर जिला उद्योग केन्द्र समेत अन्य निर्माण होने से जगह सीमित रह गई। यह ऑफिसर्स कॉलोनी सर्किट हाउस के नजदीक है और पास में ही जिला कलक्ट्रेट कार्यालय है।
बड़ी फील्ड में है बैंडमिटंन कोर्ट
वहीं, शहर में इन्दिरा गांधी स्टेडियम (बड़ी फील्ड) में पहले से बैडमिंटन कोर्ट मौजूद है। यहां पर युवा और अन्य लोग सुबह और शाम के समय खेलने आते हैं। साथ ही बड़ी फील्ड में नया इंडोर मल्टीपरपज स्टेडियम निर्माणाधीन हैं। हालांकि, इसका कार्य रुका पड़ा। इसके अलावा पुलिस लाइन में भी बॉस्केट बॉल कोर्ट हैं लेकिन यहां पर पुलिसकर्मी खेलते हैं। साथ ही क्रिकेट मैदान भी है। इसके अलावा आरएसी में भी खेल की सुविधाएं हैं। लेकिन ऑफिसर्स क्लब जैसी सुविधा नहीं थी।
रजिस्ट्रेशन करा अन्य भी खेल सकेंगे
ऑफिसर्स क्लब की इमारत निर्माणाधीन है। सूत्रों अनुसार अधिकारियों के अलावा इसमें अन्य लोग भी खेल सकेंगे। लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन रहेगा। जिसके लिए बड़े शहरों के क्लब में नियम तय हैं। इन्हें पूर्ण करने के बाद ही क्लब में एंट्री मिलती है। उधर, जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी ने बताया कि सर्किट हाउस में पीछे की तरफ ऑफिसर्स क्लब का भवन बन रहा है। अभी तक मुख्यालय पर सुविधा नहीं थी। इंडोर गेम्स सुविधा का अन्य लोग भी लाभ उठा सकेंगे।