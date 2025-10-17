जैसलमेर हादसे के बाद दौड़ते दिखे अधिकारी,डेढ़ दर्जन से अधिक बसों के चालान कर किया सीज

धौलपुर. प्रदेश के जैसलमेर में चलती एसी बस में आग लगने ने हर किसी को झकझोर दिया। इस घटना के बाद अब परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग हरकत में दिखा। राष्ट्रीय राजमार्ग समेत अन्य मार्गो ंपर स्लीपर कोच बसों की जांच की गई। विभाग ने जांच करते हुए डेढ़ दर्जन से अधिक बसों के चालान कर उन्हें सीज किया है। बता दें कि धौलपुर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 और एनएच 11बी से रात्रि के समय बड़ी संख्या में स्लीपर बसें जयपुर के लिए गुजरती हैं। साथ ही कई बसें धौलपुर से संचालित होती हैं। इन बसों की बॉडी को संचालकों अपने मुताबिक बना रखा है और इनमें सुरक्षा को लेकर कई खामियां हैं। लेकिन इसके बाद भी यह सडक़ों पर दौड़ रही हैं।