Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

जैसलमेर हादसे के बाद दौड़ते दिखे अधिकारी,डेढ़ दर्जन से अधिक बसों के चालान कर किया सीज

प्रदेश के जैसलमेर में चलती एसी बस में आग लगने ने हर किसी को झकझोर दिया। इस घटना के बाद अब परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग हरकत में दिखा। राष्ट्रीय राजमार्ग समेत अन्य मार्गो ंपर स्लीपर कोच बसों की जांच की गई। विभाग ने जांच करते हुए डेढ़ दर्जन से अधिक बसों के चालान कर उन्हें सीज किया है।

2 min read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 17, 2025

धौलपुर. प्रदेश के जैसलमेर में चलती एसी बस में आग लगने ने हर किसी को झकझोर दिया। इस घटना के बाद अब परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग हरकत में दिखा। राष्ट्रीय राजमार्ग समेत अन्य मार्गो ंपर स्लीपर कोच बसों की जांच की गई। विभाग ने जांच करते हुए डेढ़ दर्जन से अधिक बसों के चालान कर उन्हें सीज किया है। बता दें कि धौलपुर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 और एनएच 11बी से रात्रि के समय बड़ी संख्या में स्लीपर बसें जयपुर के लिए गुजरती हैं। साथ ही कई बसें धौलपुर से संचालित होती हैं। इन बसों की बॉडी को संचालकों अपने मुताबिक बना रखा है और इनमें सुरक्षा को लेकर कई खामियां हैं। लेकिन इसके बाद भी यह सडक़ों पर दौड़ रही हैं।

वहीं, शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग जयपुर के निर्देशानुसार जिले में पंजीकृत एवं संचालित होने वाली समस्त स्लीपर बसों की जांच शुरू की है। जिसमें आईएस 52/119 मानकों के अनुरूप बसों की बॉडी की बनावट ना होने, बसों में इमरजेंसी गेट, अग्निशमन यंत्र स्लीपर एवं सीटिंग कैपेसिटी नियमानुसार नहीं होने एवं परमिट के उल्लंघन में संचालित ऐसी सभी बसों का चालान बनाकर उनको सीज किया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि कार्यालय के उडऩदस्ते द्वारा ऐसी डेढ़ दर्जन से अधिक बसों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए सीज किया गया है। एसी बसें जो जिनकी बॉडी नियमानुसार नहीं पाई गई है, उनकी आरसी निलंबन की तैयारी भी प्रारंभ कर दी गई है।

गुलाब बाग से दौड़ रहीं वैन, इन्हें कौन जांचेगा...

इधर, शहर के व्यस्त चौराहे गुलाब बाग से बड़ी संख्या में दिनभर धौलपुर-मुरैना के बीच वैन दौड़ती हैं। ये यातायात पुलिस के प्वाइंट के सामने से संचालित होती है लेकिन इनकी जांच तो दूर इन्हें टोका भी नहीं जाता। जबकि इन वैनों में तय सीमा से अधिक सवारी होती है। साथ ही इनकी डिजायन को अंदर से बदल दिया गया है। प्वाइंट से संचालित वैनों को न तो ट्रेफिक पुलिस और न ही परिवहन विभाग जांचता है। जबकि यह वैन लम्बे समय से दौड़ रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 05:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / जैसलमेर हादसे के बाद दौड़ते दिखे अधिकारी,डेढ़ दर्जन से अधिक बसों के चालान कर किया सीज

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिना बजट दिए स्कूलों की रंगा पुताई के नाम पर शिक्षकों का उत्पीडऩ

बिना बजट दिए स्कूलों की रंगा पुताई के नाम पर शिक्षकों का उत्पीडऩ Harassment of teachers in the name of painting schools without any budget
धौलपुर

व्यस्त मार्गों पर धौलपुर डिपो करेगी अतिरिक्त बसों का संचालन

व्यस्त मार्गों पर धौलपुर डिपो करेगी अतिरिक्त बसों का संचालन Dhaulpur depot will operate additional buses on busy routes.
धौलपुर

टाइगर रिजर्व सेंचुरी के खिलाफ ग्रामीण लामबंद, विस्थापन के खिलाफ हुई पंचायत

टाइगर रिजर्व सेंचुरी के खिलाफ ग्रामीण लामबंद, विस्थापन के खिलाफ हुई पंचायत Villagers mobilized against the Tiger Reserve Sanctuary, Panchayat held against displacement
धौलपुर

Rajasthan News: चंबल लिफ्ट परियोजना, जल्द मिलेंगे किसानों को कनेक्शन; 256 गांवों के किसानों को मिलेगा पानी

चंबल लिफ्ट परियोजना: जल्द मिलेंगे किसानों को कनेक्शन, 20 हजार हेक्टेयर को पानी Chambal Lift Project: Farmers will soon get connections, water for 20 thousand hectares
धौलपुर

मां के साथ सो रहे भाई-बहन की सर्पदंश से मौत

मां के साथ सो रहे भाई-बहन की सर्पदंश से मौत Brother and sister sleeping with their mother die of snakebite
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.