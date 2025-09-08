नवरात्र पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र अस्थि योग का बन रहा संयोग

ज्योतिषाचार्य योगेश तिवारी ने बताया कि मां जगदम्बा के भक्त इस बार शारदीय नवरात्र नौ के बजाय दस दिनों तक आराधना करेंगे। क्योंकि इस बार नवरात्र नौ दिनों के बजाय दस दिनों की होंगी। जिसकी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर को रात 01 बजकर 23 मिनट पर होगी। वहीं, इसका समापन 23 सितंबर को रात 02 बजकर 55 मिनट पर होगा। ऐसे में नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से होगी। नवरात्र की शुरुआत सोमवार से हो रही है। देवी भागवत पुराण के अनुसार अगर नवरात्र सोमवार को शुरू हो तो देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। मां दुर्गा का हाथी से आना एक शुभ संकेत माना जा रहा है। यह शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। कहा जा रहा है कि यह अच्छी बारिश, भरपूर फसल और किसानों की समृद्धि का संकेत दे रहा है। इस बार शारदीय नवरात्रि पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र अस्थि योग का संयोग बन रहा है