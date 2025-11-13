अस्पताल के पथ पर…पार्किंग संचालक का अवैध कर!

जिला अस्पताल में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन प्रतिवर्ष पार्किंग का ठेका जारी करता है। यह ठेका गत माह ही जारी किया गया है, लेकिन अब यही पार्किंग ठेका मरीजों सहित अटेण्डरों की परेशानी का कारण बनता जा रहा है, जहां आए दिन मरीजों के अटेण्डरों और ठेका संचालक से झगड़े हो रहे हैं। दरअसल ठेका संचालक ने पार्किंग स्थल के सामने और अस्पताल को जाने वाले मार्ग पर चुंगी लगा रखी है। जिस कारण गंभीर हालत में होने वाले मरीजों को लाने वाले वाहन को भी पहले ठेका संचालक की सारी रिक्वारमेंट पूरी करनी होती है उसके बाद ही मरीज के वाहन को अस्पताल में जाने के लिए एंट्री मिलती है, अगर मरीज की हालत गंभीर होने पर अटेण्डर थोड़ी जल्दबाजी दिखाते हैं तो ठेका संचालक झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, जबकि जानकारी के अनुसार इमरजेंसी में जाने वाले मरीज से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं वसूला जाता है। जब इस बारे में मरीजों के परिजनों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मरीजों के अटेण्डरों और ठेका संचालक से कई बार झगड़े के मामले सामने आ चुके हैं। अभी गत आठ-दस दिन पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, लेकिन इस ओर अस्पताल प्रबंधन का कतई ध्यान नहीं है। जानकारी के अनुसार यह भी बात सामने आई है कि दो पहिया वाहन के लिए १० और चार पहिया वाहन के लिए २० रुपए का शुल्क निर्धारित है, लेकिन रात्रि के समय यह संचालक मरीजों और उनके अटेण्डरों से मनमाफिक रुपया वसूलते हैं।