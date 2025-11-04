बिना नम्बर के दौड़ रहे ओवरलोडिंग वाहन…,ढोह रहे डस्ट और गिट्टी

धौलपुर. एमपी और यूपी सीमा के नजदीक बसे पूर्वी राजस्थान के धौलपुर शहर की भूगौलिग स्थिति किसी विभाग के लिए चुनौती है तो किसी के लिए मुफीद है। देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 भी इसी धौलपुर जिले की सीमा से गुजरता है। इसी हाइवे पर कुछ समय से बिना नम्बर के भारी वाहन दौड़ रहे हैं। एक-दो नहीं कतार लग जाता है रात के समय...। विशेष बात ये है पुलिस, परिवहन विभाग की निगाहें होने के बाद भी डस्ट और गिट्टी से लदे यह डंपर और ट्रक आसानी से हाइवे होते हुए यूपी के पड़ोसी शहर आगरा में प्रवेश कर जाते हैं। खनिज सामग्री लेकर आ रहे यह डंपर रवन्ना लेकर आते हैं लेकिन नम्बर प्लेट इन पर नहीं लगी होती हैं। यह खनिज सामग्री लेकर पड़ोसी प्रदेश एमपी के ग्वालियर जिले से लेकर आते हैं और बड़ी संख्या में धौलपुर शहर से होते हुए निकल जाते हैं। हालांकि, नाकाबंदी में कुछ वाहनों पर जुर्माने की कार्रवाई होती है लेकिन यह ऊंट के मुंह मे जीरे के सामान हैं।