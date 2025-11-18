पायल गर्ग एकल, भरतपुर कॉलेज की टीम इवेंट में रही विजेता

आयोजन समिति के संयोजक डॉ. सोनू लाल मीना ने बताया कि आज की प्रतियोगिता में भरतपुर संभाग के आठ महाविद्यालयों की छात्र व छात्रा वर्ग की टीमें भाग ले रही हैं। गत वर्ष भी बृज विश्विद्यालय ने बेडमिंटन प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व राजकीय महाविद्यालय धौलपुर को दिया गया था। विश्विद्यालय द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त डॉ. देवेंद्र सिंह परमार डीपीई ने उपस्थित खिलाडिय़ों को प्रतियोगिता के नियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। सोमवार को हुई प्रतियोगिता में छात्रा एकल वर्ग में राजकीय महाविद्यालय धौलपुर की पायल गर्ग विजेता एवं टीम इवेंट में अग्रसेन महाविद्यालय भरतपुर की टीम विजेता रहीं। छात्र वर्ग में टीम के रूप में एसएन कॉलेज हलेना के गजेंद्र सिंह विजेता एवं उप विजेता एमएसजे कॉलेज भरतपुर की टीम रही। विजेता खिलाडिय़ों को पुरस्कार वितरण डॉ. गिर्राज सिंह मीना प्राचार्य एवं जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार के हाथों से संपन्न हुआ।