पायल गर्ग एकल, भरतपुर कॉलेज की टीम इवेंट में रही विजेता

अंतरमहाविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का अयोजन
धौलपुर.महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के तत्वाधान में आयोजित अंतर महाविद्यालय पुरुष, महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय महाविद्यालय में किया गया। प्रतियोगिता का प्रारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित करके डॉ. गिर्राज सिंह मीना प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर डॉ. सोनू लाल मीना एवं बृज विश्विद्यालय के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त डॉ. देवेंद्र सिंह परमार के ने किया।
खिलाडिय़ों को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. गिर्राज सिंह ने कहा कि युवा संस्कृति के प्रभाव में अधिक आ रहें है तो मन को नियंत्रण करना और अधिक कठिन हो गया है। आजकल की युवा पीढ़ी बहुधा सोशल मीडिया और ड्रग्स के प्रभाव में आकर अपना समय चरित्र और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य खो देती है। इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिताएं खिलाडिय़ों को सोशल मीडिया के बंद दायरे से बाहर खेल मैदान की ओर खींचकर लाती है जहां पर वह अपना पसीना बहाता है और अपना शरीर व मस्तिष्क बलिष्ठ बनाता है।
आयोजन समिति के संयोजक डॉ. सोनू लाल मीना ने बताया कि आज की प्रतियोगिता में भरतपुर संभाग के आठ महाविद्यालयों की छात्र व छात्रा वर्ग की टीमें भाग ले रही हैं। गत वर्ष भी बृज विश्विद्यालय ने बेडमिंटन प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व राजकीय महाविद्यालय धौलपुर को दिया गया था। विश्विद्यालय द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त डॉ. देवेंद्र सिंह परमार डीपीई ने उपस्थित खिलाडिय़ों को प्रतियोगिता के नियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। सोमवार को हुई प्रतियोगिता में छात्रा एकल वर्ग में राजकीय महाविद्यालय धौलपुर की पायल गर्ग विजेता एवं टीम इवेंट में अग्रसेन महाविद्यालय भरतपुर की टीम विजेता रहीं। छात्र वर्ग में टीम के रूप में एसएन कॉलेज हलेना के गजेंद्र सिंह विजेता एवं उप विजेता एमएसजे कॉलेज भरतपुर की टीम रही। विजेता खिलाडिय़ों को पुरस्कार वितरण डॉ. गिर्राज सिंह मीना प्राचार्य एवं जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार के हाथों से संपन्न हुआ।
कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र सिंह कश्यप सहायक खेल अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ने किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापित खेल अधिकारी डॉ. विशंभर दयाल पाराशर ने किया। प्रतियोगिता में मनीष कुमार मीना पर्यवेक्षक, महाविद्यालय की खेल समिति के सदस्य राजेश गुर्जर सहायक आचार्य, पंकज मीना सहायक आचार्य, डॉ शैली शर्मा, डॉ. श्याम कुमार मीना सह आचार्य, डॉ. सोहराब शर्मा वरिष्ठ आचार्य, पवन कुमार मीना सहायक आचार्य एवं निर्णायक के रूप मे खेल प्रशिक्षक राकेश परमार, जाकिर हुसैन, विमल शर्मा, पूजा नरसल, फारूख बेग, परमजीत सिंह, सुलेखा त्यागी ने खेलों के आयोजन में अपनी महती भूमिका का निर्वाहन किया।
