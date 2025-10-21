बाजार में पुलिस ने की गश्त, संदिग्धों पर रही नजर

जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में दीपावली सहित आगामी दिनों में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिले के मुख्य बाजारों में सभी पुलिस थानों के अधिकारियों ने पुलिस टीमों के साथ पैदल गश्त एवं मोटरसाइकिल गश्त की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों को चैक किया जा रहा है। पुलिस की टीमें लगातार मुख्य बाजारों में भ्रमण कर रही हैं। एसपी ने बताया है कि दीपावली सहित अन्य आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिला पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, आमजन हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाएं।