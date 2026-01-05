दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों से सवाल नहीं करेगी पुलिस

गुड सेमीरेटन के रूप में मदद करने वालों को किया जाएगा सम्मानित
धौलपुर.सडक़ पर कोई दुर्घटना में घायल आपको दिखाई दे तो तत्काल प्रभाव से उसकी मदद करें और नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाकर मानव धर्म निभाएं। क्योंकि अब शहर की पुलिस मदद करने वालों से किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं करेगी और राजस्थान सरकार गुड सेमीरेटन के रूप में आप सम्मानित भी करेगी।
जिला परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग मिलकर सडक़ सुरक्षा एवं राज्य मंत्रालय भारत सरकार के आदेश की पालना में राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। जिला यातायात के सहयोग से मनाएं जा रहे माह के अंतर्गत रेलवे स्टेशन, गुलाब बाग चौराहे पर टेंपो चालकों के बीच समझाइश अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि टेंपो चालकों के बीच संघन समझाइश अभियान चलाया गया है। टेंपो चालकों को पंपलेट वितरित की गई है। पता होना यातायात नियमों की पालना करने के लिए हिदायत दी गई है। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत में चालकों से कहा कि वह सदैव वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि सडक़ पर कोई दुर्घटना में घायल आपको दिखाई दे तो तत्काल प्रभाव से उसकी मदद करें और नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाकर मानव धर्म निभाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों से पुलिस किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं करेगीइस अवसर पर यातायात विभाग की ओर से एएसआई महेश कुमार, महिला हेड कांस्टेबल बीना सिंह, गुंजन, अशोक, देवेंद्र सिंह, राजकुमार व राजवीर मुख्य रूप से उपस्थित थे।
