मजदूर की बेटी को मंच पर सम्मान मिला तो हर्षित हुई प्रतिभा

dholpur. पिपरेट में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मजदूर की बेटी को मंच पर सम्मानित किया गया। बेटी ने अथक परिश्रम से माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा में परचम लहराया था। पिपरेट के उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा गरिमा शर्मा ने 10 वीं बोर्ड परीक्षा में 94.67 प्रतिशत अंक हासिल कर उपखंड में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था।
जिसे स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंच पर सम्मानित किया गया। मंच पर सम्मान पाकर छात्रा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि ने मंच पर छात्रा को लेपटॉप देकर सम्मानित किया गया। सरपंच प्रतिनिधि धर्मेन्द्र सिंह परमार ने बताया कि 26 जनवरी के समारोह में गांव के स्कूल में बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए बोर्ड परीक्षा में 95 प्रतिशत अंक हासिल करने पर लेपटॉप देने की घोषणा की गई थी।