गुपचुप दाह-संस्कार की तैयारी, मुक्तिधाम पहुंची पुलिस

पीहर पक्ष ने ससुरालजनों के खिलाफ कराया दहेज हत्या का मामला दर्ज
- संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत
dholpur, बाड़ी शहर की खानजादा पाड़ा मोहल्ले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि ससुरालजनी मृतका के शव का दाह संस्कार करने जा रहे थे, लेकिन सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को मुक्तिधाम से कब्जे में ले लिया और पीहर पक्ष को सूचना दी। उधर, पीहर पक्ष ने आरोप लगाया कि ससुरालजनों ने पुत्री की गला दबाकर हत्या की है। ससुरालजन उसको पिछले 5 वर्ष से परेशान कर रहे थे और दहेज के रूप में ढाई लाख की नगदी और एक कार की डिमांड कर रहे थे।
धौलपुर के कायस्थ पाड़ा मोहल्ला निवासी पंकज शर्मा पुत्र सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी बहन दिव्या की शादी 5 वर्ष पूर्व बाड़ी के खानजादा पाड़ा निवासी प्रभात शर्मा पुत्र अशोक शर्मा के साथ हुई थी। शादी के समय उन्होंने 12 लाख 50 हजार की नकदी के साथ सोने चांदी के गहने और अन्य सामान दिया था। शादी के बाद से ही ससुरालजन उनकी बहन दिव्या को परेशान करने लगे और दहेज की डिमांड की जा रही थी जिसमें एक कार और दो लाख की मांग की गई।
जब दिव्या के साथ मारपीट के मामले अधिक सामने आए तो 21 फरवरी 2023 को उन्होंने धौलपुर महिला थाने में मामला दर्ज कराया, जिसमें बाद में समाज के लोगों ने दबाव बनाकर राजीनामा करा दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि बुधवार को दिव्या की गला दबाकर ससुराल वालों ने हत्या कर दी और गुपचुप दाह संस्कार करने का प्रयास किया। उन्हें पुलिस ने सूचना दी तो वह बाड़ी पहुंचे। जहां मोर्चरी में उसका शव मिला। दिव्या अपने पीछे एक चार और एक दो साल की दो बेटियों को छोड़ गई है।
घटना को लेकर मृतका के भाई पंकज शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा ने पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने धारा 115(2), 126 (2), 80, 85, 3/5 बीएनएस में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार मीणा को सौंपी गई है।
पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लिया और बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी रखवा कर पीहर पक्ष को सूचना दी। घटना को लेकर मृतका के भाई ने थाने पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। जिसकी रिपोर्ट दर्ज करते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है।
-देवेंद्र कुमार शर्मा, कोतवाली थाना अधिकारी
