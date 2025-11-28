गुपचुप दाह-संस्कार की तैयारी, मुक्तिधाम पहुंची पुलिस

dholpur, बाड़ी शहर की खानजादा पाड़ा मोहल्ले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि ससुरालजनी मृतका के शव का दाह संस्कार करने जा रहे थे, लेकिन सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को मुक्तिधाम से कब्जे में ले लिया और पीहर पक्ष को सूचना दी। उधर, पीहर पक्ष ने आरोप लगाया कि ससुरालजनों ने पुत्री की गला दबाकर हत्या की है। ससुरालजन उसको पिछले 5 वर्ष से परेशान कर रहे थे और दहेज के रूप में ढाई लाख की नगदी और एक कार की डिमांड कर रहे थे।