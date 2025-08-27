धौलपुर स्टेशन पर अब रहेगी पैनी नजर, लगाए 37 सीसीटीवी कैमरे

धौलपुर. आगरा मंडल अंतर्गत धौलपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षाबलों के अलावा प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रहेगी। स्टेशन परिसर को कवर करते हुए यहां पर 37 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों के जरिए आरपीएफ अब पूरे परिसर और प्लेटफार्म समेत अन्य गतिविधियों पर बारीकी नजर रखेगी। धौलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा प्रणाली स्थापित की गई है। इस आधुनिक प्रणाली के अंतर्गत कुल 37 सीसीटीवी कैमरे स्टेशन के प्रमुख स्थानों जैसे यात्री प्रतीक्षालय, प्लेटफार्म, टिकट काउंटर, प्रवेश एवं निकास द्वार, फुटओवर ब्रिज तथा स्टेशन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लगाए गए हैं। इन कैमरों की लाइव फीड कंट्रोल रूम में उपलब्ध रहेगी। जिससे स्टेशन परिसर की गतिविधियों पर 24 गुणा 7 निगरानी रखी जा सकेगी।