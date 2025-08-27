धौलपुर स्टेशन पर अब रहेगी पैनी नजर, लगाए 37 सीसीटीवी कैमरे

- यात्रियों की सुरक्षा और होगी मजबूत, भीड़ नियंत्रण करने में आरपीएफ को मिलेगी मदद
- धौलपुर स्टेशन जंक्शन
धौलपुर. आगरा मंडल अंतर्गत धौलपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षाबलों के अलावा प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रहेगी। स्टेशन परिसर को कवर करते हुए यहां पर 37 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों के जरिए आरपीएफ अब पूरे परिसर और प्लेटफार्म समेत अन्य गतिविधियों पर बारीकी नजर रखेगी। धौलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा प्रणाली स्थापित की गई है। इस आधुनिक प्रणाली के अंतर्गत कुल 37 सीसीटीवी कैमरे स्टेशन के प्रमुख स्थानों जैसे यात्री प्रतीक्षालय, प्लेटफार्म, टिकट काउंटर, प्रवेश एवं निकास द्वार, फुटओवर ब्रिज तथा स्टेशन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लगाए गए हैं। इन कैमरों की लाइव फीड कंट्रोल रूम में उपलब्ध रहेगी। जिससे स्टेशन परिसर की गतिविधियों पर 24 गुणा 7 निगरानी रखी जा सकेगी।
यात्रियों सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन होगा बेहतर
सीसीटीवी कैमरे लगने से रेलवे सुरक्षा बल का काफी सहुलियत मिलेगी। कैमरों की पैनी नजर से यात्रियों की सुरक्षा, स्टेशन पर भीड़.प्रबंधन, चोरी या असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम, अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने तथा आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित कार्यवाही के लिए कारगर सिद्ध होंगे।
कैमरों की कमान आरपीएफ के हाथ
रेलवे स्टेशन परिसर में लगाए कैमरों की कमान रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के पास रहेगी। संपूर्ण प्रणाली का विधिवत संचालन एवं निगरानी सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल इस प्रणाली की नियमित निगरानी की जाएगी। जिससे स्टेशन परिसर में और अधिक सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण प्रदान किया जा सके। सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की स्थापना से न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि रेलवे की सेवाओं में आमजन का विश्वास और अधिक मजबूत होगा।
मंडल का धौलपुर प्रमुख स्टेशन
धौलपुर जंक्शन आगरा रेल मंडल का प्रमुख स्टेशन है। ग्वालियर खंड की तरफ यह मंडल का आखिरी स्टेशन है। इसके अलावा मंडल में बड़े स्टेशन में आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, राजा की मंडी, आगरा शहर और ईदगाह रेलवे स्टेशन, नदबई, मथुरा समेत अन्य स्टेशन शामिल हैं। इसमें अकेले आगरा के 7 स्टेशन हैं। धौलपुर स्टेशन दिल्ली-मुंबई लाइन और दक्षिण भारत को उत्तर से जोडऩे वाले लाइन का प्रमुख स्टेशन हैं। स्टेशन पर अप-डाउन लाइन पर 27 ट्रेनों का ठहराव होता है।
स्टेशन पर प्रतिदिन करीब २ हजार टिकट यात्री लेते हैं।उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल की ओर से निरंतर सर्वोत्तम प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही यात्री सुविधाओं में वृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील है। धौलपुर स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा एवं स्टेशन परिसर की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 37 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
- गगन गोयल, मंडल रेल प्रबंधक, आगरा