जिला जेल में भिड़े कैदी, मचा हड़कंप, बुलानी पड़ी आधा दर्जन थानों की पुलिस

- बंदियों के एक बैरक को बंद करने पर बढ़ा विवाद, डीएम व एसपी ने की समझाइश
- 5 घंटे तक जेल में चला घटनाक्रम
- जिला कारागार धौलपुर का मामला
धौलपुर. जिला कारागार धौलपुर में मंगलवार सुबह बंदियों में आपस में विवाद हो गया। हंगामा के दौरान बचाव करने पहुंचे जेल स्टाफ से भी बंदियों ने दुव्र्यवहार किया। जिस पर विवाद की स्थिति बन गई और कुछ बंदियों ने एक बैरक में खुद अंदर से बंद कर लिया और गेट नहीं खोलने पर तनाव की स्थिति हो गई। जिस पर जेल प्रशासन ने आला अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी जेल पहुंचे। हालात को देखते हुए शहर समेत आसपास के ग्रामीण थानों से पुलिस जाप्ता बुला गया। करीब पांच घंटे की मशक्कत और लगातार समझाइश के बाद बंदियों ने बैरक को खोला। जिस पर मामला शांत हुआ। उधर, जिला कलक्टर ने पूरे घटनाक्रम की जांच के निर्देश और मामले में संलिप्त बंदियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही। मामला नहीं सुलझने और तनाव की स्थिति बनने से जेल पर कई पुलिस थानो से जाप्ता, अधिकारी और डीएसटी टीम समेत पुलिस लाइन से लाठी, ढाल के साथ अतिरिक्त जाप्ता मंगाना पड़ा। वहीं, जेल अधीक्षक सुमन मीणा ने बताया कि घटनाक्रम को लेकर जेल प्रशासन की तरफ से एफआइआर दर्ज करवाई जाएगी।
एक बंदी से मारपीट, मुखबिरी करने का आरोप
सूत्रों के अनुसार जेल में कुछ बंदियों ने एक बंदी के साथ सुबह अचानक मारपीट कर दी। जिससे हंगामा हो गया। जेल प्रहरी समेत अन्य स्टाफ पहुंचा तो उनके साथ ही दुव्र्यवहार किया और धक्का-मुक्की कर मारपीट करने वाले कुछ बंदियों ने एक बैरक को अंदर से बंद कर लिया। सूत्रों के अनुसार, बंदियों में झगड़े वजह एक बंदी पर मुखबिरी करने का आरोप था। घटनाक्रम के बाद झगड़ा करने वाले सभी बंदियों को अलग-अलग सेल में शिफ्ट कर दिया।
- जेल में कुछ बंदियों में विवाद हो गया था। शांत कराने का प्रयास तो कुछ ने जेल स्टाफ के साथ दुव्र्यवहार किया। बाद में एक सेल को बंद कर लिया। समझाइश कर मामला शांत कराया है। घटनाक्रम में जो भी संलिप्त थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जेल प्रशासन को रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
- श्रीनिधि बी टी, जिला कलक्टर धौलपुर
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग