जिला जेल में भिड़े कैदी, मचा हड़कंप, बुलानी पड़ी आधा दर्जन थानों की पुलिस

धौलपुर. जिला कारागार धौलपुर में मंगलवार सुबह बंदियों में आपस में विवाद हो गया। हंगामा के दौरान बचाव करने पहुंचे जेल स्टाफ से भी बंदियों ने दुव्र्यवहार किया। जिस पर विवाद की स्थिति बन गई और कुछ बंदियों ने एक बैरक में खुद अंदर से बंद कर लिया और गेट नहीं खोलने पर तनाव की स्थिति हो गई। जिस पर जेल प्रशासन ने आला अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी जेल पहुंचे। हालात को देखते हुए शहर समेत आसपास के ग्रामीण थानों से पुलिस जाप्ता बुला गया। करीब पांच घंटे की मशक्कत और लगातार समझाइश के बाद बंदियों ने बैरक को खोला। जिस पर मामला शांत हुआ। उधर, जिला कलक्टर ने पूरे घटनाक्रम की जांच के निर्देश और मामले में संलिप्त बंदियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही। मामला नहीं सुलझने और तनाव की स्थिति बनने से जेल पर कई पुलिस थानो से जाप्ता, अधिकारी और डीएसटी टीम समेत पुलिस लाइन से लाठी, ढाल के साथ अतिरिक्त जाप्ता मंगाना पड़ा। वहीं, जेल अधीक्षक सुमन मीणा ने बताया कि घटनाक्रम को लेकर जेल प्रशासन की तरफ से एफआइआर दर्ज करवाई जाएगी।