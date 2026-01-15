प्रिंसीपल के तबादले का किया विरोध, स्कूल गेट पर छात्राओं का धरना

- प्रिंसीपल के तबादले का किया विरोध
धौलपुर. शहर में हरदेव नगर स्थित बाड़ा हैदर साहब स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय स्कूल में प्रधानाचार्य नरेश जैन का झालावाड तबादला होने पर स्कूल की छात्राओं ने मुख्य द्वार पर बैठ गई और धरना दिया। छात्राएं फिर विरोध स्वरुप जिला कलक्टे्रट कार्यालय पहुंची और यहां भी तबादले को लेकर विरोध ताया और निरस्त करने की मांग की।
छात्राओं का कहना था कि प्रिंसीपल जैन को पुन: इसी विद्यालय में वापस नहीं हो जाता, तब तक वे न तो कक्षाओं में बैठेंगी और न ही पढ़ाई करेंगी। छात्राओं ने चेतावनी दी कि उनकी मांग पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। धरने के दौरान कई छात्राएं भावुक हो गईं। छात्राओं का कहना था कि प्रिंसीपल एक शिक्षक की तरह नहीं, बल्कि एक अभिभावक की तरह उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। अभिभावकों का कहना है कि अच्छे प्रिंसीपल का इस तरह तबादला किया जाना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
- छात्राओं ने तबादला निरस्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था। जिस पर उच्चाधिकारियों को भेज दिया।
- श्रीनिधि बी टी, जिला कलक्टर धौलपुर
