प्रिंसीपल के तबादले का किया विरोध, स्कूल गेट पर छात्राओं का धरना

छात्राओं का कहना था कि प्रिंसीपल जैन को पुन: इसी विद्यालय में वापस नहीं हो जाता, तब तक वे न तो कक्षाओं में बैठेंगी और न ही पढ़ाई करेंगी। छात्राओं ने चेतावनी दी कि उनकी मांग पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। धरने के दौरान कई छात्राएं भावुक हो गईं। छात्राओं का कहना था कि प्रिंसीपल एक शिक्षक की तरह नहीं, बल्कि एक अभिभावक की तरह उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। अभिभावकों का कहना है कि अच्छे प्रिंसीपल का इस तरह तबादला किया जाना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।