पीटीजेड कैमरों से शहर की संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी

शहर में बढ़ते अपराधों और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से लैस करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस दौरान शहर में जगह-जगह लगे 170 सीसीटीवी कैमरों में से 40 कैमरों को बदला गया है। जिनकी जगह हाई रेंज और उच्च क्वालिटी वाले पीटीजेड कैमरों को लगाया गया है। जिससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सशक्त हो गई है। यह सीसीटीवी कैमरे शहर के मुख्य चौराहों, बाजारों, गलियों और संवेदनशील स्थानों पर लगाए गए हैं। जिससे अब शहर का हर कोना पुलिस की निगरानी में रहेगा। और इन कैमरों की मदद से किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों सहित अपराध पर पैनी निगाह रखने में मदद मिल रही है।