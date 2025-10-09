मावा में मिलावट का गोरखधंधा, जांच के नाम पर खानापूर्ति

स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों का आरोप है कि मनियां क्षेत्र के कई दुकानदार नकली और मिलावटी मावा बेच रहे हैं। यह मिलावटी मावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों से लाकर धौलपुर के बाजारों में खपाया जा रहा है। जानकारों के अनुसार इस मिलावटी मावा को सस्ते दामों में लाकर अधिक दामों में बेचा जा रहा है, जिससे न केवल उपभोक्ता धोखा खा रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य को भी भारी खतरा उत्पन्न हो रहा है।