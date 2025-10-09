मावा में मिलावट का गोरखधंधा, जांच के नाम पर खानापूर्ति

- कार्रवाई बन रही दिखावा
dholpur, मनियां. जैसे-जैसे दीपावली का पर्व नजदीक आ रहा है, बाजारों में मिठाइयों की मांग बढ़ रही है। बढ़ती मांग के साथ ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। धौलपुर जिले के मनियां क्षेत्र में बड़े स्तर पर मावा में मिलावट की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां मिलावटी मावा खुलेआम बेचा जा रहा है, जिससे आमजन की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासनिक अमला इस गोरखधंधे को लेकर पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है। दीपावली जैसे बड़े त्योहार के दौरान जहां मिठाइयों की खपत कई गुना बढ़ जाती है, ऐसे में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री लोगों के स्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ है।
खुलेआम बिक रहा मिलावटी मावा
स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों का आरोप है कि मनियां क्षेत्र के कई दुकानदार नकली और मिलावटी मावा बेच रहे हैं। यह मिलावटी मावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्रों से लाकर धौलपुर के बाजारों में खपाया जा रहा है। जानकारों के अनुसार इस मिलावटी मावा को सस्ते दामों में लाकर अधिक दामों में बेचा जा रहा है, जिससे न केवल उपभोक्ता धोखा खा रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य को भी भारी खतरा उत्पन्न हो रहा है।
जांच और कार्रवाई नदारद
हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग का दावा है कि जिलेभर में सैंपलिंग की जा रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। मनियां क्षेत्र में अब तक किसी प्रकार की सघन जांच या सैंपलिंग की कोई जानकारी नहीं है। न ही किसी मिलावटखोर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि विभागीय अधिकारी या तो जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं या फिर किसी दबाव में हैं।
जागरूक नागरिकों ने की कार्रवाई की मांग
स्थानीय समाजसेवियों और जागरूक नागरिकों ने जिला कलक्टर और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से मांग की है कि तुरंत प्रभाव से मनियां क्षेत्र में जांच अभियान चलाया जाए। मिलावटी खोवा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए।
त्योहार पर स्वास्थ्य से खिलवाड़ क्यों
हर साल त्योहारों के दौरान मिलावटखोरी की खबरें आती हैं, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं निकला है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वह मौसमी कार्रवाई की बजाय सालभर सक्रिय निगरानी रखें ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
मिलावटखोरी को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है सूचना मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जा रही है। मिलावट खोरियों के खिलाफ अभियान भी जारी है।
-पदम परमार, खाद्य निरीक्षक धौलपुर
