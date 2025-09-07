बारिश ने छलनी की सडक़ें, पानी में बही गिट्टी और डामर

- जिले में पीडब्ल्यूडी की सडक़ों को 3.31 करोड़ का नुकसान
- सर्वाधिक नुकसान राजाखेड़ा खंड, एक करोड़ की क्षति
धौलपुर. इस दफा मानसून का सीजन तय समय से पहले आया और जुलाई, अगस्त और अब सितम्बर माह चल रहा है लेकिन बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में औसत बारिश से करीब 60 फीसदी अधिक बरसात हो चुकी है। साथ ही जिले में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने जिलेभर में सडक़ समेत अन्य सरकारी इमारतों को खासा नुकसान पहुंचाया है। इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक़ों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। गत दिनों जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) धौलपुर की बैठक में विभागीय रिपोर्ट के आधार पर हुए नुकसान का आकलन किया गया। बैठक में परिसम्पितियों के प्राप्त क्षति/नुकसान प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिस पर एसडीआरएफ के नियमों के अनुसार उचित पाए प्रस्तावों पर निर्णय लिए हुए बजट की मांग करने हुए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाए हैं। उक्त प्रस्ताव में जिलेभर में पीडब्ल्यूडी को करीब 3.31 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। हाल ये है कि सडक़ों पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं और कई स्थानों पर तो सडक़ ही लापता हो चुकी है।
इधर, शहर में एक भी सडक़ बिना गड्ढे के नहीं है। बीच में कुछ गड्डों पर पेचवर्क कराया लेकिन वह भी जारी बरसात के दौरान बह निकला और वापस गड्ढे आमजन की कमर तोड़ रहे हैं। विभाग का कहना है कि कुछ प्रमुख सडक़ों पर कार्य बारिश के थमने पर होगा। वहीं, शहर में करीब 5 सडक़ों को छोड़ कर ज्यादातर सडक़ें नगर परिषद के क्षेत्र में हैं।
स्टेशन व मचकुंड रोड पर बारिश के बाद निर्माण
उधर, शहर की मुख्य सडक़ गुलाब बाग चौराहे से पुरानी सब्जी मंडी, हनुमान तिराहा, लाल बाजार होते हुए स्टेशन जाने वाली सडक़ के लिए फंसा पेच अब सुलझ रहा है। पीडब्ल्यूडी की ओर से स्टेशन रोड और मचकुंड रोड के लिए टेंडर निकाल दिए हैं। सिंगल विड की वजह से पहले कार्य नहीं हो पाया था। विभाग का कहना है कि बारिश का दौर थमने पर दोनों सडक़ों पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इससे पहले स्टेशन रोड पर पेचवर्क कराया था जो बरसात में बह गया।
सर्विस लेन भी दे गई जवाब, हो रहा जलभराव
पीडल्यूडी की सडक़ों के अलावा एनएचएआई की सडक़ें और सर्विस लेन की हालत खराब है। शहर में आगरा-ग्वालियर मार्ग की सर्विस लेनों पर जगह-जगह गड्ढे और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। एनएचएआई जलभराव को लेकर कोई तोड़ नहीं निकाल पाई। जिला प्रशासन के दखल के बाद हर तरफा कुछ कार्य होता है लेकिन फिर मामला शांत हो जाता है। बरसात के चलते एनएच 11बी की सडक़ को काटना पड़ा था। यह लगातार दूसरी दफा हुआ।
ब्लॉक क्षतिग्रस्त संख्या राशिधौलपुर सडक़ 23 40.71
धौलपुर पुलिया 08 4.80सैँपऊ सडक़ 07 9.00
बाड़ी सडक़ 32 37.02सैंपऊ पुलिया 47 61.11
बसेड़ी सडक़ 10 11.10बाड़ी सडक़ 04 10.16
सरमथुरा सडक़ 17 24.62धौलपुर सडक़ 28 27.01
राजाखेड़ा सडक़ 48 87.76राजाखेड़ा पुलिया 31 18.60
(नोट: रिपोर्ट के अनुसार)
- शहर में दोनों प्रमुख सडक़ों के टेंडर लगा दिए हैं। बारिश का दौर थमने के बाद सडक़ निर्माण कार्य कराया जाएगा।
- अरविंद कुमार मीणा, एईएन शहर पीडल्यूडी
धौलपुर- बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवा दी है। बजट की मांग की गई है। बजट आने पर सडक़ों को दुरुस्त किया जाएगा।
- श्रीनिधि बी टी, जिला कलक्टर