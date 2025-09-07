बारिश ने छलनी की सडक़ें, पानी में बही गिट्टी और डामर

धौलपुर. इस दफा मानसून का सीजन तय समय से पहले आया और जुलाई, अगस्त और अब सितम्बर माह चल रहा है लेकिन बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में औसत बारिश से करीब 60 फीसदी अधिक बरसात हो चुकी है। साथ ही जिले में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने जिलेभर में सडक़ समेत अन्य सरकारी इमारतों को खासा नुकसान पहुंचाया है। इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक़ों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। गत दिनों जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) धौलपुर की बैठक में विभागीय रिपोर्ट के आधार पर हुए नुकसान का आकलन किया गया। बैठक में परिसम्पितियों के प्राप्त क्षति/नुकसान प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिस पर एसडीआरएफ के नियमों के अनुसार उचित पाए प्रस्तावों पर निर्णय लिए हुए बजट की मांग करने हुए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाए हैं। उक्त प्रस्ताव में जिलेभर में पीडब्ल्यूडी को करीब 3.31 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। हाल ये है कि सडक़ों पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं और कई स्थानों पर तो सडक़ ही लापता हो चुकी है।