5 महीने से फरार दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

dholpur, बाड़ी कोतवाली पुलिस ने 5 महीने से फरार चल रहे दुष्कर्म के एक आरोपी को सरमथुरा रोड से गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर सूचना मिलने पर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्त में लिया है। गत 28 जुलाई को आरोपी भोलू गोस्वामी पुत्र मोहन गोस्वामी निवासी मठ मत्सुरा ने पीडि़ता के घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। घटना को लेकर पीडि़ता ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दी। जिसका अनुसंधान उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बाड़ी थाने पर ट्रांसफर किया गया था।
ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन पकड़ में नहीं आ सका। जिसको लेकर एक विशेष टीम का हेड कांस्टेबल रामधन के नेतृत्व में गठन किया गया। आरोपी को सोमवार की रात शहर के सरमथुरा रोड स्थित ढाबे के पास से गिरफ्त में लिया है। जो कहीं भागने की फिराक में था। आरोपी की गिरफ्तारी में कांस्टेबल सूबे सिंह की विशेष भूमिका रही है। उधर, पुलिस ने बसेड़ी रोड अनाज मंडी के पास से थाने के हिस्ट्रीशीटर आरोपी विनय कुमार पुत्र रविंद्र सिंह ठाकूर निवासी राजपूत कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। जिसके पास एक लोहे की अवैध धारदार छुरा बरामद हुआ है।
