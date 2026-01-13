5 महीने से फरार दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन पकड़ में नहीं आ सका। जिसको लेकर एक विशेष टीम का हेड कांस्टेबल रामधन के नेतृत्व में गठन किया गया। आरोपी को सोमवार की रात शहर के सरमथुरा रोड स्थित ढाबे के पास से गिरफ्त में लिया है। जो कहीं भागने की फिराक में था। आरोपी की गिरफ्तारी में कांस्टेबल सूबे सिंह की विशेष भूमिका रही है। उधर, पुलिस ने बसेड़ी रोड अनाज मंडी के पास से थाने के हिस्ट्रीशीटर आरोपी विनय कुमार पुत्र रविंद्र सिंह ठाकूर निवासी राजपूत कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। जिसके पास एक लोहे की अवैध धारदार छुरा बरामद हुआ है।