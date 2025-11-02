राशन डीलर नहीं देंगे राशि, राशन अटकता है तो प्रशासन जिम्मेदार

ज्ञापन में कहा कि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में परिवहनकर्ता की जगह राशन डीलरों से ही 8 रुपए प्रति क्विंटल की उतराई राशि वसूली जा रही है, जिससे डीलरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं अन्य जिलों में यह राशि शासनादेश के अनुसार परिवहनकर्ता की ओर से वहन की जा रही है। संघ के पदाधिकारियों ने सवाल उठाया कि एक ही राज्य में एक ही आदेश की दो तरह से पालना कैसे हो सकती है। इस संबंध में संघ ने घोषणा की है कि 1 नवंबर से राशन डीलर स्वयं यह उतराई राशि नहीं देंगे। यदि इस कारण कोई वाहन राशन दुकानों पर अटकता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगीए क्योंकि संघ ने समय रहते इस बारे में सूचित कर दिया है।