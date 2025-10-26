ठाकुर जी को अन्नकूट भोग नहीं लगने के मामले में रिपोर्ट तलब

धौलपुर जिले में देव स्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभारी श्रेणी के 7 मंदिर हैं जिसमेें से मात्र तीन पर ही अन्नकूट बन पाया। जबकि चार पर पुजारी इंतजार करते रहे। इससे पहले मंदिरों पर सजावट में भी खास व्यवस्था नहीं दिखी। जिसको लेकर पत्रिका ने गत 20 अक्टूबर के अंक में ‘सरकार ने लाखों का दिया बजट, मंदिरों में टिमटिमाती दिखी लाइटें’ एवं 23 अक्टूबर के अंक में प्रमुखता से ‘ठाकुरजी अन्नकूट का करते रहे इंतजार, पर नहीं लगा महाभोग’ प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। जिस पर जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी ने देव स्थान विभाग ने पूरे मामले में शुक्रवार को रिपेार्ट तलब की। वहीं, करोली जिले में तो मंदिरों के पुजारियों ने प्रसादी को ही लौटा दिया। कहा कि इसमें दुर्गंध आ रही है और विभाग के जांच कराने पर प्रसादी सही नहीं मिली। जिस पर विभाग ने फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही।