ठाकुर जी को अन्नकूट भोग नहीं लगने के मामले में रिपोर्ट तलब

- जिला कलक्टर ने देव स्थान विभाग को दिए रिपोर्ट पेश करने के निर्देश
धौलपुर. राज्य सरकार की ओर से दीपो महोत्सव को लेकर देव स्थान विभाग के मंदिरों में पांच दिवसीय आयोजन को लेकर इस दफा भव्य रूप से मनाने के लिए भारी भरकम बजट आवंटित किया था। विभाग के प्रत्येक मंदिर को करीब डेढ़ से दो लाख रुपए आयोजन के लिए मिले थे। भरतपुर संभाग में मंदिरों में कार्यक्रम में सजावट, रंगोली, लाइट लगाने, भोग प्रसादी वितरण और अन्नकूट आयोजन समेत अन्य शामिल थे। लेकिन जिस भरतपुर की फर्म ने टेंडर लिया, वह मंदिरों में अन्नकूट प्रसादी तैयार नहीं करवा पाई। कुछ ही मंदिरों में अन्नकूट बना जिससे ठाकुरजी को मंदिर पुजारियों ने अपने स्तर पर व्यवस्था करवाई।
धौलपुर जिले में देव स्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभारी श्रेणी के 7 मंदिर हैं जिसमेें से मात्र तीन पर ही अन्नकूट बन पाया। जबकि चार पर पुजारी इंतजार करते रहे। इससे पहले मंदिरों पर सजावट में भी खास व्यवस्था नहीं दिखी। जिसको लेकर पत्रिका ने गत 20 अक्टूबर के अंक में ‘सरकार ने लाखों का दिया बजट, मंदिरों में टिमटिमाती दिखी लाइटें’ एवं 23 अक्टूबर के अंक में प्रमुखता से ‘ठाकुरजी अन्नकूट का करते रहे इंतजार, पर नहीं लगा महाभोग’ प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। जिस पर जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी ने देव स्थान विभाग ने पूरे मामले में शुक्रवार को रिपेार्ट तलब की। वहीं, करोली जिले में तो मंदिरों के पुजारियों ने प्रसादी को ही लौटा दिया। कहा कि इसमें दुर्गंध आ रही है और विभाग के जांच कराने पर प्रसादी सही नहीं मिली। जिस पर विभाग ने फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही।
शिकायत मिली है। इस संबंध में देवस्थान विभाग से वास्तु स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। इसका टेंडर भरतपुर मुख्यालय से हुआ है। धौलपुर के साथ करौली जिले से भी भोग प्रसादी समेत अन्य शिकायत मिली हैं। मामले में विभाग अपने स्तर पर भी जांच कर रहा है।
- श्रीनिधि बी टी, जिला कलक्टर, धौलपुर
