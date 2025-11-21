सडक़ सुरक्षा अभियान: पुलिस ने 3 हजार से वाहन चालकों के काटे चालान

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने यातायात नियमों का उल्लघंन करने पर 3181 वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की और 9264 सडक़ उपयोगकर्ताओं को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। अभियान के अन्तर्गत प्रतिदिन जिले से गुजरने वालें राष्ट्रीय व राज्यीय राजमार्गो, प्रमुख सडक़ मार्गों पर सभी थानों की पुलिस टीमों ने प्रभावी नाकाबंदी कर वाहनों की सघन चेकिंग की। अभियान के अन्तर्गत जिले भर में 233 बिना हेलमेट, 128 बिना सीट बेल्ट, 275 तेज गति से वाहन चलाने वालों, 18 वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वालों, 218 नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर, 140 शराब पीकर वाहन चलाने वालों, 57 क्षमता से अधिक सवारी यात्री वाहन में बिठाने, 464 ग़लत दिशा में वाहन चलाने वालों, 33 खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों, 402 बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने वालों, 637 बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वालों एवं 576 अन्य यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।