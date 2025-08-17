बारिश में डूबे रास्ते, रात में निकलने कतरा रहे लोग

धौलपुर. शहर में गत 13-14 अगस्त की देर रात हुई भारी बरसात से शहर में जगह-जगह जलभराव की स्थिति हो गई है। बाड़ी, सैंपऊ और ओडेला रोड पर कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सैंपऊ रोड, नर्सरी और पोखरा की तरफ कॉलोनियों के आम रास्ते पानी से डूबे हुए हैं। लोग अंदाजे के अनुसार आवागमन कर रहे हैं। इन इलाकों में पानी ठहर गया और निकासी के प्रबंध नाकाफी है। स्थानीय लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि बुजुर्ग, महिलाएं तो घरों से निकल नहीं पा रहे हैं जबकि बच्चों के उनके अभिभावक खुद स्कूल छोडऩे जा रहे हैं। बच्चों को लेने आने वाले वाहन जलभराव वाले रास्तों में आने से कतरा रहे हैं। जिससे छोटे बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं। उधर, नगर परिषद प्रशासन का कहना है कि कॉलोनियों में पानी निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। अधिकारियों का कहना है कि कुछ स्थानों पर कच्चे नाले खोद कर पानी निकासी करवाई है। लेकिन लोगों का कहना है कि लगातार तीसरे साल जलभराव की समस्या से वह परेशान हैं। जो ठोस प्रयास होने चाहिए, वह नहीं हो पाए हैं।