धौलपुर

बारिश में डूबे रास्ते, रात में निकलने कतरा रहे लोग

शहर में गत 13-14 अगस्त की देर रात हुई भारी बरसात से शहर में जगह-जगह जलभराव की स्थिति हो गई है। बाड़ी, सैंपऊ और ओडेला रोड पर कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सैंपऊ रोड, नर्सरी और पोखरा की तरफ कॉलोनियों के आम रास्ते पानी से डूबे हुए हैं। लोग अंदाजे के अनुसार आवागमन कर रहे हैं।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Aug 17, 2025

बारिश में डूबे रास्ते, रात में निकलने कतरा रहे लोग Roads submerged in rain, people are avoiding going out at night

- कई कॉलोनियों में भरा पानी, बुजुर्ग व महिलाएं घरों में रहने पर मजबूर

- स्कूली बच्चों के लिए हुई परेशानी, वाहन कॉलोनी में आने से कतरा रहे

धौलपुर. शहर में गत 13-14 अगस्त की देर रात हुई भारी बरसात से शहर में जगह-जगह जलभराव की स्थिति हो गई है। बाड़ी, सैंपऊ और ओडेला रोड पर कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सैंपऊ रोड, नर्सरी और पोखरा की तरफ कॉलोनियों के आम रास्ते पानी से डूबे हुए हैं। लोग अंदाजे के अनुसार आवागमन कर रहे हैं। इन इलाकों में पानी ठहर गया और निकासी के प्रबंध नाकाफी है। स्थानीय लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि बुजुर्ग, महिलाएं तो घरों से निकल नहीं पा रहे हैं जबकि बच्चों के उनके अभिभावक खुद स्कूल छोडऩे जा रहे हैं। बच्चों को लेने आने वाले वाहन जलभराव वाले रास्तों में आने से कतरा रहे हैं। जिससे छोटे बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं। उधर, नगर परिषद प्रशासन का कहना है कि कॉलोनियों में पानी निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। अधिकारियों का कहना है कि कुछ स्थानों पर कच्चे नाले खोद कर पानी निकासी करवाई है। लेकिन लोगों का कहना है कि लगातार तीसरे साल जलभराव की समस्या से वह परेशान हैं। जो ठोस प्रयास होने चाहिए, वह नहीं हो पाए हैं।

बीते साल सर्वाधिक बारिश रेकॉर्ड

जिले में कई सालों के बाद साल 2024 में सर्वाधिक बारिश रेकॉर्ड की गई थी। जिले में बीते साल 1130.38 एमएम बारिश रेकॉर्ड हुई। जबकि जिले में औसत बारिश 650 एमएम है। इससे पहले साल 1992 में 1011 एमएम बारिश हुई थी। इसी तरह साल 1995 में 919 और साल 2008 में 908 एमएम बारिश रेकॉर्ड हुई।

धौलपुर जिले में बीते साल साल में बारिश

साल बारिश

2014 406

2015 209

2016 683

2017 312

2018 725

2019 688

2020 382

2021 617

2022 700

2023 676

2024 1130

(बीते दस साल में हुई वारिश एमएम में)

Published on:

17 Aug 2025 11:36 am

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / बारिश में डूबे रास्ते, रात में निकलने कतरा रहे लोग

