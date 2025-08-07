त्योहारों से पहले रोडवेज ने दिया झटका, 10 फीसदी बढ़ा किराया

- भरतपुर 105 और करौली 120 रुपए का हुआ किराया
- रोडवेज प्रशासन ने करीब 9 साल बाद यात्री किराए में की वृद्धि
धौलपुर. रोडवेज ने त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले यात्रियों को झटका दिया है। रोडवेज ने यात्री किराए में करीब दस फीसदी की वृद्धि की है। बढ़ी हुई दरें लागू हो चुकी हैं। धौलपुर से भरतपुर का रोडवेज से किराया अब 105 रुपए लगेगा। जबकि 100 रुपए था, यानी अब यात्री को पांच रुपए और अधिक चुकाने होंगे। वहीं, आगरा तक पहले75 थे जो अब 77 रुपए हो गए। इसी तरह अन्य स्थानों के किरायों में वृद्धि हुई हैं। हालांकि, राजस्थान रोडवेज का किराया अभी भी उत्तरप्रदेश और पंजाब रोडवेज के मुकाबले करीब 20 से25 फीसदी कम है। रोडवेज ने बसों के किराए में करीब नौ साल बाद वृद्धि की है। वृद्धि की वजह डीजल के दामों में बढ़ोतरी होना बताया जा रहा है। रोडवेज प्रशासन साल 2016 के डीजल की दर 47 रुपए से कुछ अधिक थी जो अब बढक़र 86 रुपए से अधिक हो गई है। यानी डीजल के दाम करीब दुगने बढ़ गए। जिसके चलते रोडवेज ने घाटे से बचने के लिए करीब 10 फीसदी किराए में वृद्धि की है।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) ने अलग-अलग श्रेणी की बसों में किराया बढ़ाया है। इसमें साधारण सेवा की बस में पहले 85 पैसे प्रति किलोमीटर था जो अब 95 पैसे हो गया। इसी तरह एक्सप्रेस और मेल सेवा की बसों में 90 पैसे और अब 100 पैसे प्रति किलोमीटर वृद्धि हुई है। वहीं, सेमी डीलक्स में 98से 110 पैसे, डीलक्स नॉन एसी में 110 से 125 और वातानुकूलित में 165 से 180 और वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों में 190 से 210 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री किराये में वृद्धि हुई है। उक्त किराया 5और 6 अगस्त की रात्रि से प्रारम्भ हो गया है।
स्टेशन नया किराया
भरतपुर 105
करौली 120
जयपुर 371
ग्वालियर 71
मथुरा147
सोरोंजी 253