त्योहारों से पहले रोडवेज ने दिया झटका, 10 फीसदी बढ़ा किराया

धौलपुर. रोडवेज ने त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले यात्रियों को झटका दिया है। रोडवेज ने यात्री किराए में करीब दस फीसदी की वृद्धि की है। बढ़ी हुई दरें लागू हो चुकी हैं। धौलपुर से भरतपुर का रोडवेज से किराया अब 105 रुपए लगेगा। जबकि 100 रुपए था, यानी अब यात्री को पांच रुपए और अधिक चुकाने होंगे। वहीं, आगरा तक पहले75 थे जो अब 77 रुपए हो गए। इसी तरह अन्य स्थानों के किरायों में वृद्धि हुई हैं। हालांकि, राजस्थान रोडवेज का किराया अभी भी उत्तरप्रदेश और पंजाब रोडवेज के मुकाबले करीब 20 से25 फीसदी कम है। रोडवेज ने बसों के किराए में करीब नौ साल बाद वृद्धि की है। वृद्धि की वजह डीजल के दामों में बढ़ोतरी होना बताया जा रहा है। रोडवेज प्रशासन साल 2016 के डीजल की दर 47 रुपए से कुछ अधिक थी जो अब बढक़र 86 रुपए से अधिक हो गई है। यानी डीजल के दाम करीब दुगने बढ़ गए। जिसके चलते रोडवेज ने घाटे से बचने के लिए करीब 10 फीसदी किराए में वृद्धि की है।