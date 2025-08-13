खाद्य पदार्थों के लिए नमूने, नष्ट करवाई 3.50 क्विंटल दूषित मिठाई

धौलपुर. आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले इसके लिए प्रदेश भर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.धर्मसिंह मीणा की ओर से गठित टीम ने गत दो दिनों में विभिन्न प्रतिष्ठानों से 5 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए तथा 350 किलोग्राम दुषित मिठाई तथा 300 किलोग्राम खराब मावा नष्ट करवाया। गौरतलब रहे कि पत्रिका ने गत १० अगस्त के अंक में प्रमुखता ‘शहर से देहात तक सफेद मावे का काला धंधा’ प्रकाशित की थी। जिस पर प्रशासन और खाद्य सुरक्षा टीम हरकत में आई। बता दें कि जिलेभर में बड़े पैमाने पर मिलावटी मावा तैयार हो रहा है। यह मावा पड़ोसी शहर आगरा, मथुरा व मुरैना इत्यादि शहरों तक पहुंच रहा है।