हाइवे किनारे सरकारी जमीन पर भूमाफिया की निगाहें, कब्जे की नीयत से डाला गैंगसा का कचरा

कस्बा के लोगों ने सदियों पुराना मुख्य रास्ता बंद होने के कारण एक माह पूर्व सरमथुरा एसडीएम अल्का श्रीवास्तव को लिखित में शिकायत देकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकने की गुहार लगाई थी, लेकिन एक माह गुजरने के बाद न तो प्रशासनिक अधिकारियों ने ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने की कवायद की और न ही पालिका प्रशासन ने कोई दिलचस्पी ली, जबकि शहर में सिवायचक, चारागाह व वनभूमि पर कब्जे का दौर जारी है। हकीकत यह है कि शहर में सिवायचक, चारागाह व वनभूमि के फर्जी पट्टे बनाने के लिए एक गिरोह सक्रिय है, जो भूमाफियाओं से सांठ-गांठ कर फर्जी पट्टों से रजिस्ट्री करा कर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लेते हंै। उनके इस कार्य में प्रशासन का भी सहयोग मिला हुआ है। भूमाफिया हाइवे किनारे की कीमती जमीनों पर कुटरचित दस्तावेजों से अतिक्रमण की वारदात को अंजाम देने में लगे हैं।