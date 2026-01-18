18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

हाइवे किनारे सरकारी जमीन पर भूमाफिया की निगाहें, कब्जे की नीयत से डाला गैंगसा का कचरा

हाइवे के किनारे सरकारी भूमि खाली पड़ी है तो संबंधित विभाग को देखभाल करनी होगी, नहीं तो कीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नजर लग सकती है। क्योंकि उपखंड मुख्यालय में चर्चित भू माफिया शहर में सिवायचक, चारागाह व वनभूमि को अवैध रूप से भूमि कब्जाने की फिराक में है। हाइवे स्थित खरेर नदी के समीप सडक़ किनारे खाली पड़ी जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है, जो राजस्व रिकॉर्ड में एनएच के नाम इन्द्राज है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से भूमाफिया गैंगसा का कचरा डाल रहा है। जिससे सदियों पुराना रास्ता तो प्रभावित हो ही रहा है, बल्कि भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Jan 18, 2026

हाइवे किनारे सरकारी जमीन पर भूमाफिया की निगाहें, कब्जे की नीयत से डाला गैंगसा का कचरा Land mafia eyes government land along highway, dumps gangster waste with intent to occupy it

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 35;

अतिक्रमण रोकने में पालिका नहीं ले रही दिलचस्पी

शिकायत के बावजूद साधी चुप्पी

dholpur, सरमथुरा. हाइवे के किनारे सरकारी भूमि खाली पड़ी है तो संबंधित विभाग को देखभाल करनी होगी, नहीं तो कीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नजर लग सकती है। क्योंकि उपखंड मुख्यालय में चर्चित भू माफिया शहर में सिवायचक, चारागाह व वनभूमि को अवैध रूप से भूमि कब्जाने की फिराक में है। हाइवे स्थित खरेर नदी के समीप सडक़ किनारे खाली पड़ी जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है, जो राजस्व रिकॉर्ड में एनएच के नाम इन्द्राज है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से भूमाफिया गैंगसा का कचरा डाल रहा है। जिससे सदियों पुराना रास्ता तो प्रभावित हो ही रहा है, बल्कि भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं।

कस्बा के लोगों ने सदियों पुराना मुख्य रास्ता बंद होने के कारण एक माह पूर्व सरमथुरा एसडीएम अल्का श्रीवास्तव को लिखित में शिकायत देकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकने की गुहार लगाई थी, लेकिन एक माह गुजरने के बाद न तो प्रशासनिक अधिकारियों ने ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने की कवायद की और न ही पालिका प्रशासन ने कोई दिलचस्पी ली, जबकि शहर में सिवायचक, चारागाह व वनभूमि पर कब्जे का दौर जारी है। हकीकत यह है कि शहर में सिवायचक, चारागाह व वनभूमि के फर्जी पट्टे बनाने के लिए एक गिरोह सक्रिय है, जो भूमाफियाओं से सांठ-गांठ कर फर्जी पट्टों से रजिस्ट्री करा कर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लेते हंै। उनके इस कार्य में प्रशासन का भी सहयोग मिला हुआ है। भूमाफिया हाइवे किनारे की कीमती जमीनों पर कुटरचित दस्तावेजों से अतिक्रमण की वारदात को अंजाम देने में लगे हैं।

वनभूमि पर बसी कई कॉलोनी, अब विभाग बेबस

कस्बा में वनभूमि पर कई कॉलोनियां बसी हुई हैं साथ ही गैंगसा मशीन भी संचालित हो रही है। यही नहीं इन कॉलोनियों में लोगों को बिजली, पानी, सडक़ की सुविधा भी मिल रही है, लेकिन न तो वनविभाग के अधिकारियों ने ही इन लोगों को बेदखल करने की कोशिश की है न ही प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर कभी संज्ञान लिया है। हकीकत यह है कि वनभूमि पर बसावट होने के बाद विभाग भी बेबस बना हुआ है। जिसका फायदा भूमाफियाओं को मिल रहा है।

कृषि भूमि पर धड़ल्ले से कट रही कॉलोनियां

नगर पालिका क्षेत्र में बिना कन्वर्जन के कृषि भूमि पर धड़ल्ले से कॉलोनियां काटी जा रही हैं। कस्बा के अवधूत गिरि आश्रम, खरेर नदी, हाइवे, मोठियापुरा रोड, बाइपास आदि स्थानों पर नगर पालिका अधिनियम के विपरीत कृषि भूमि पर प्लाटिंग की जा रही है। जिससे सरकार को तो राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि नगर पालिका अधिनियम के अनुसार कृषि भूमि पर बिना कन्वर्जन व बिना नक्शा पास कराएं प्लाटिंग काटना अवैध है।

हाइवे किनारे खाली जमीनों पर अतिक्रमण की शिकायत नहीं मिली है, हाइवे की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं होने दी जाएगी। शहर में नियमों के विपरीत कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है तो उचित कार्रवाई करेंगे।

-अल्का श्रीवास्तव, एसडीएम सरमथुरा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 06:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / हाइवे किनारे सरकारी जमीन पर भूमाफिया की निगाहें, कब्जे की नीयत से डाला गैंगसा का कचरा

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

फरार सरगना वीडियो गिरफ्तार, एक दर्जन वारदातें कबूली

फरार सरगना वीडियो गिरफ्तार, एक दर्जन वारदातें कबूली Fugitive gang leader arrested, confessed to a dozen crimes
धौलपुर

बजरी माफिया में मचा हडक़ंप, शहर पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई

हाइवे किनारे सरकारी जमीन पर भूमाफिया की निगाहें, कब्जे की नीयत से डाला गैंगसा का कचरा Land mafia eyes government land along highway, dumps gangster waste with intent to occupy it
धौलपुर

Crime: वो गैर मर्द से…अवैध संबंध के शक में पागल हुआ पति, बंद कमरे में 3 दिन तक पत्नी को... सच ने फैला दी सनसनी

धौलपुर

टाइगर रिजर्व में आया नया मेहमान, कैद हुई तस्वीर

टाइगर रिजर्व में आया नया मेहमान, कैद हुई तस्वीर A new guest arrived at the Tiger Reserve, picture captured
धौलपुर

धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर: बाघिन टी-117 के साथ दिखा नन्हा शावक, बढ़ी टाइगरों की संख्या

Dholpur-Karauli Tiger Reserve
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.