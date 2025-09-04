गमगीन माहौल में संदीप को दी विदाई, 8 वर्षीय पुत्र ने दी मुखाग्नि

धौलपुर. नागौर से हार्डकोर अपराधी लुक्का गुर्जर को पेशी पर लाते समय दौसा जिले में हाइवे संख्या 21 पर बुधवार को हुए हादसे में धौलपुर के पुलिस चालक संदीप शर्मा की मृत्यु हो गई थी। पुलिस चालक का देर रात जयपुर एसएमएस से शव धौलपुर पहुंचा। गुरुवार को पुलिस सम्मान के साथ चंबल नदी स्थित श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। संदीप को उसके 8 वर्षीय पुत्र विवेक ने मुखाग्नि दी। इस दौरान परिजन, साथी और अन्य लोगों की आंखें झलक गईं। इससे पहले पुलिस चालक संदीप को पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान समेत अन्य जिलेभर के पुलिस अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर अंतिम विदाई दी। साथ ही तीन राउंड पुलिस जवानों ने फायरिंग कर सलामी दी।