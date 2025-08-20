कार्मिकों की टकराई स्कूटी, पति पर मारपीट का आरोप

विद्युत कर्मचारी ने बताया कि शाम को कार्यालय से छुट्टी के बाद वह कर्मचारी से मिलने के लिए आया था। वह निगम कार्यालय के बार बाहर खड़े थ। इसी दौरान एक महिला कार्मिक पति के साथ स्कूटी लेकर कार्यालय से बाहर निकली। इस दौरान महिला कर्मचारी की स्कूटी दूसरी स्कूटी से टकरा गई। जिस पर विवाद हो गया। महिला कर्मचारी के साथ मौजूद उसके पति ने दूसरी स्कूटी पर सवार विद्युत कर्मचारी से तनातनी हो गई और मारपीट कर दी। उधर, महिला कर्मचारी ने विद्युत कर्मचारी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। हंगमा की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों स्कूटी को थाने ले गए। साथ ही दोनों पक्षों को थाने बुलाया है।