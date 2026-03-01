निजी स्कूलों में सीट आवंटन और बच्चों की फीस ने बढ़ाई परेशानियां

गरीब और असहाय बच्चों को भी पढऩे का अधिकार मिले इसको लेकर सरकार ने राइट टू एजुकेश के तहत निजी विद्यालयों को इस योजना से जोड़ते हुए बच्चों को नि:शुल्क अध्ययन कराने योजना प्रारंभ की थी, लेकिन धीरे-धीरे सरकार ने इस योजना में कई बदलाव करते हुए निजी स्कूलों सहित अभिभावकों के भी सामने संकट खड़ा कर दिया है। जिस कारण लॉटरी जारी होने और बच्चों का नाम आने के बाद भी अभिभावक इधर से उधर भटक रहे हैं। निजी स्कूल संचालक अभिभावकों से एक साल तक की भी जमा कराने तक की बात कर रहे हैं तो कोई आरटीई की कोई जानकारी न होने की बात कह पल्ला झाड़ रहे हैं। इसके अलावा लॉटरी में नाम आने के बावजूद आधार वेरिफिकेशन में दिक्कत, स्कूल द्वारा प्रवेश से इनकार करने जैसे मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी 17 अप्रेल को प्रथम आवंटन होने के बाद एडमिशन की प्रक्रिया जारी है और अभी आवेदनों के सत्यापन का काम चल रहा है, जो 2 अप्रेल तक चलेगा।